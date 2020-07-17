Fahrettin Altun’dan Demet Akalın ve Işın Karaca'ya yanıt! “O video 16 Temmuz 2016 yılına ait…”

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun attığı tweet ile Demet Akalın, Işın Karaca ve Serdar Ortaç'a şu sözlerle yanıt verdi: "O video 16 Temmuz 2016 yılına ait. İşgal girişiminin ilk anlarından itibaren Millet olarak hainlere karşı durduk. Şehitlerimize, gazilerimize çok şey borçluyuz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Allah bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın!