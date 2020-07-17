Haberler Günaydın Haberleri Fahrettin Altun’dan Demet Akalın ve Işın Karaca'ya yanıt! “O video 16 Temmuz 2016 yılına ait…”

’dan ve 'ya yanıt! “O video 16 Temmuz 2016 yılına ait…”

Sanatçı , 'nün 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin bir video paylaşmış ve "Kim bu? 15 Temmuz'u ne kadar güzel anlatmış!" sorusunu sormuştu. Demet Akalın'ın paylaştığı videodaki sesin İletişim Başkanı olduğu yanıtını sanatçı arkadaşı vermişti. Sosyal medyada ilgi odağı olan ve beğeni toplayan video ile ilgili İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan Demet Akalın, Işın Karaca ve Serdar Ortaç'a yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 16:59 Son Güncelleme: 17.7.2020 17:21 ABONE OL
Fahrettin Altun’dan Demet Akalın ve Işın Karaca'ya yanıt! “O video 16 Temmuz 2016 yılına ait…”

Sanatçı , 'nün 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin bir video paylaşmış ve "Kim bu? 15 Temmuz'u ne kadar güzel anlatmış!" sorusunu sormuştu.

Fahrettin Altun’dan Demet Akalın ve Işın Karaca'ya yanıt! “O video 16 Temmuz 2016 yılına ait…”

'ın paylaştığı videodaki sesin İletişim Başkanı olduğu yanıtını sanatçı arkadaşı vermişti.

Fahrettin Altun'dan Demet Akalın ve Işın Karaca'ya yanıt! "O video 16 Temmuz 2016 yılına ait…" | Video

Fahrettin Altun’dan Demet Akalın ve Işın Karaca'ya yanıt! “O video 16 Temmuz 2016 yılına ait…”

Akalın'a cevap veren bir diğer şarkıcı ise, "Demetim, (anlatan kişi) Sayın , İletişim Başkanı…" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun’dan Demet Akalın ve Işın Karaca'ya yanıt! “O video 16 Temmuz 2016 yılına ait…”

Sanatçı Serdar Ortaç da 'ın paylaşımına yorumda bulunarak videodaki sesin 'a ait olabileceğini düşündüğünü dile getirmişti. Sosyal medyada ilgi odağı olan ve beğeni toplayan video ile ilgili Fahrettin Altun'dan Demet Akalın, ve Serdar Ortaç'a yanıt geldi.

Fahrettin Altun’dan Demet Akalın ve Işın Karaca'ya yanıt! “O video 16 Temmuz 2016 yılına ait…”

İletişim Başkanı Prof. Dr. attığı tweet ile , ve Serdar Ortaç'a şu sözlerle yanıt verdi: "O video 16 Temmuz 2016 yılına ait. İşgal girişiminin ilk anlarından itibaren Millet olarak hainlere karşı durduk. Şehitlerimize, gazilerimize çok şey borçluyuz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Allah bu millete bir daha yaşatmasın!

Fahrettin Altun’dan Demet Akalın ve Işın Karaca'ya yanıt! “O video 16 Temmuz 2016 yılına ait…”
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Fahrettin Altun’dan Demet Akalın ve Işın Karaca'ya yanıt! “O video 16 Temmuz 2016 yılına ait…”
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