Hande Erçel ile Muırat Dalkılıç ayrıldı Merve Boluğur'un yorumu olay oldu! Merve Boluğur'un neşesinin nedeni meğer...

Evlenecekleri konuşulan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Kerem Bürsin ile yeni bir diziye başlayan Hande Erçel'in üç hafta önce Murat Dalkılıç ile ayrıldığı ortaya çıktı.
Hande Erçel'in sosya medya hesabından eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile olan fotoğraflarını silmesi de dikkatlerden kaçmadı.
Çift, 2017 yılının aralık ayında da aşk yaşamaya başlamış 10 ay sonra ayrılmıştı. İkili, 2019 yılında Erçel'in annesinin vefatından kısa bir süre sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.
İkilinin, dost kaldıkları sadece ilişkiyi artık sürdüremedikleri için ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı.
HANDE FOTOĞRAFLARI SİLDİ
Ayrılık sonrası ikilinin sosyal medyasına bakan takipçileri Hande Erçel'in ilişkilerine dair fotoğrafları kaldırdığı görülürken Dalkılıç'ın henüz bu tarz bir harekette bulunmadığını gördü.
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık haberlerinin ardından gözler Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'a çevrildi.
Şu sıralar tatilde olan ve neşeli paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur'un bir arkadaşının yorumuna verdiği yanıt olaty oldu. İşte Merve Boluğur'un manidar yorumu...
Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur bu ayrılık kararıyla ilgili net bir yorumda bulunmaktan kaçınırken, arkadaşı Cihan Şensözlü'ye yazdığı "Gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü?" sözlerine takipçileri "Şen kahkahalarının ve neşeli hallerinin sırrı ortaya çıktı, rüyan gerçek oldu" diye takıldı.