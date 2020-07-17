Hande Erçel ile Muırat Dalkılıç ayrıldı Merve Boluğur'un yorumu olay oldu! Merve Boluğur'un neşesinin nedeni meğer...

Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur bu ayrılık kararıyla ilgili net bir yorumda bulunmaktan kaçınırken, arkadaşı Cihan Şensözlü'ye yazdığı "Gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü?" sözlerine takipçileri "Şen kahkahalarının ve neşeli hallerinin sırrı ortaya çıktı, rüyan gerçek oldu" diye takıldı.