Haberler Günaydın Haberleri Hande Erçel ile Muırat Dalkılıç ayrıldı Merve Boluğur'un yorumu olay oldu! Merve Boluğur'un neşesinin nedeni meğer...

ile Muırat Dalkılıç ayrıldı 'un yorumu olay oldu! Merve Boluğur'un neşesinin nedeni meğer...

Evlenecekleri konuşulan ile 'ın haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Kerem Bürsin ile yeni bir diziye başlayan Hande Erçel'in üç hafta önce Murat Dalkılıç ile ayrıldığı ortaya çıktı. Hande Erçel'in sosya medya hesabından eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile olan fotoğraflarını silmesi de dikkatlerden kaçmdı. Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık haberlerinin ardından gözler 'a çevrildi. Şu sıralar tatilde olan ve neşeli paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur'un bir arkadaşının yorumuna verdiği yanıt olaty oldu. İşte Merve Boluğur'un manidar yorumu...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 12:14 Son Güncelleme: 17.7.2020 12:42 ABONE OL
Hande Erçel ile Muırat Dalkılıç ayrıldı Merve Boluğur'un yorumu olay oldu! Merve Boluğur'un neşesinin nedeni meğer...

Evlenecekleri konuşulan ile 'ın haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Kerem Bürsin ile yeni bir diziye başlayan Hande Erçel'in üç hafta önce Murat Dalkılıç ile ayrıldığı ortaya çıktı.

Hande Erçel ile Muırat Dalkılıç ayrıldı Merve Boluğur'un yorumu olay oldu! Merve Boluğur'un neşesinin nedeni meğer...

'in sosya medya hesabından eski sevgilisi ile olan fotoğraflarını silmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Hande Erçel ile Muırat Dalkılıç ayrıldı Merve Boluğur'un yorumu olay oldu! Merve Boluğur'un neşesinin nedeni meğer...

Çift, 2017 yılının aralık ayında da aşk yaşamaya başlamış 10 ay sonra ayrılmıştı. İkili, 2019 yılında Erçel'in annesinin vefatından kısa bir süre sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.

Hande Erçel ile Muırat Dalkılıç ayrıldı Merve Boluğur'un yorumu olay oldu! Merve Boluğur'un neşesinin nedeni meğer...

İkilinin, dost kaldıkları sadece ilişkiyi artık sürdüremedikleri için kararı aldıkları ortaya çıktı.

HANDE FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Ayrılık sonrası ikilinin sosyal medyasına bakan takipçileri 'in ilişkilerine dair fotoğrafları kaldırdığı görülürken Dalkılıç'ın henüz bu tarz bir harekette bulunmadığını gördü.

Hande Erçel ile Muırat Dalkılıç ayrıldı Merve Boluğur'un yorumu olay oldu! Merve Boluğur'un neşesinin nedeni meğer...

ile 'ın haberlerinin ardından gözler 'a çevrildi.

Hande Erçel ile Muırat Dalkılıç ayrıldı Merve Boluğur'un yorumu olay oldu! Merve Boluğur'un neşesinin nedeni meğer...

Şu sıralar tatilde olan ve neşeli paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 'un bir arkadaşının yorumuna verdiği yanıt olaty oldu. İşte Merve Boluğur'un manidar yorumu...

Hande Erçel ile Muırat Dalkılıç ayrıldı Merve Boluğur'un yorumu olay oldu! Merve Boluğur'un neşesinin nedeni meğer...

Dalkılıç'ın eski eşi bu kararıyla ilgili net bir yorumda bulunmaktan kaçınırken, arkadaşı Cihan Şensözlü'ye yazdığı "Gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü?" sözlerine takipçileri "Şen kahkahalarının ve neşeli hallerinin sırrı ortaya çıktı, rüyan gerçek oldu" diye takıldı.

Hande Erçel ile Muırat Dalkılıç ayrıldı Merve Boluğur'un yorumu olay oldu! Merve Boluğur'un neşesinin nedeni meğer...
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Hande Erçel ile Muırat Dalkılıç ayrıldı Merve Boluğur'un yorumu olay oldu! Merve Boluğur'un neşesinin nedeni meğer...
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