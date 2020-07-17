Herkes merak ediyordu! Vefat eden Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı? İşte detaylar…

Benim telefon numaram ile onların numarası arasında bir rakam farkı var. Ve her sabah ben Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı mı diye uyandırılıyordum. Bir çok kişi arıyordu. Bir gün onları arayıp uyardım telefonlarımız benziyor birimiz değiştirelim diye. Onlar da beni vakfa davet ettiler konuşmak üzere. Orada bana yaptıkları işlerin görüntülerini izlettiler ve çok etkilendim. Onları 2 sene gizli takibe aldım ve böyle bir bağış yapma kararı aldım" şeklinde cevap vermişti