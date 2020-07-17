Herkes merak ediyordu! Vefat eden Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı? İşte detaylar…

Türk televizyon ve sinema tarihinde "Huysuz Virjin" lakabıyla kendisine yer edinen ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu son 3 günü yoğun bakım olmak üzere 15 gündür hastanede tedavi altındaydı. Bugün akşam saatlerinde gelen son dakika haberine göre ünlü sanatçı 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Sevenlerini oldukça üzen bu haberin ardından Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını kime bırakacağı da oldukça merak edilmeye başladı. İşte merak edilen sorunun yanıtı.
Huysuz Virjin tüplemesiyle ünlenen ve bugün 87 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu, yaptığı bir röportajda mirasıyla ilgili sorulan bir soruya şöyle cevap vermiştir;
"Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na yaptığım bağışla ilgili çok konuşulsun duyulsun istemedim. Bazı kişiler diyorlar ki bir sene para almadan onlar için program yaparım, çalışırım. Ama önemli olan bedava program yapmak değil., nakit para bağışı da yapmak. Ben hem para veririm hem de gerekirse program yaparım. Ben mirasını onlara bağışladım. Ben öldükten sonra kimse mirasımı bölüşemeyecek. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağış yapmaya kara vermem çok enteresan oldu.
Benim telefon numaram ile onların numarası arasında bir rakam farkı var. Ve her sabah ben Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı mı diye uyandırılıyordum. Bir çok kişi arıyordu. Bir gün onları arayıp uyardım telefonlarımız benziyor birimiz değiştirelim diye. Onlar da beni vakfa davet ettiler konuşmak üzere. Orada bana yaptıkları işlerin görüntülerini izlettiler ve çok etkilendim. Onları 2 sene gizli takibe aldım ve böyle bir bağış yapma kararı aldım" şeklinde cevap vermişti