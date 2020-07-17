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rolü için salsa dersi aldı

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Jessica May rolü için salsa dersi aldı
ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi 'Maria ile Mustafa'nın başrol oyuncusu Jessica May, rolü için salsa dersi aldı. Dizide Latin bir genç kızı canlandıran May, "Dansa karşı zaten ilgim hep vardı. Yaklaşık beş aydır ders alıyorum. Salsa da samba gibi en sevdiğim danslar arasında yerini aldı" diye konuştu.

AŞK HİKAYESİ
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen 'Maria' ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan 'Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, çok yakında atv'de başlayacak. Seyirciyi ekrana kilitleyecek 'Maria ile Mustafa', bu aşkta yaşanan gerilimleri ve büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.
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Jessica May rolü için salsa dersi aldı
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