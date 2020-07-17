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'ün Yastık İzi parçası müzikseverlerle buluştu

Genç şarkıcı , yeni teklisi ‘Yastık İzi'ni geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluşturdu. Başarılı popçunun şarkısı kısa süre içerisinde YouTube üzerinden 1 milyonun üzerinde tıklama aldı. Yastık İzi isimli parçanın klip çekimi ise Kilyos ve Kumburgaz’da Murat Joker yönetmenliğinde gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 21:02 Son Güncelleme: 17.7.2020 21:39 ABONE OL
Metin Göç'ün Yastık İzi parçası müzikseverlerle buluştu

Genç popçu Metin Göç, yeni teklisi Yastık İzi'ni geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluşturdu. Sosyal medya platformlarında oldukça beğenilen parça, Murat Joker yönetmenliğinde gerçekleşti.

Sözleri adından söz ettiren şarkı yazarı Yazgın Kaçak'a, bestesi ünlü gitarist Caner Güneysu'ya ait olan şarkının aranjesi başarılı aranjör Alper Atakan tarafından yapıldı.

ÇEKİMLER KİLYOS VE KUMBARGAZ'DA GERÇEKLEŞTİ!

Yönetmen koltuğuna Murat Joker'in oturduğu Yastık İzi adlı parçanın video klibinde Kilyos'ta Yeşilçam filmlerine konu olmuş, eski otellerin bulunduğu bölge ve sahil kullanıldı. Kumburgaz sahili ise gün batımı sırasında ufuk çizgisi sonsuz fon olduğu için tercih edildi.

KISA SÜREDE 1 MİLYON BARAJINI GEÇTİ!

Genç popçu Metin Göç'ün parçası sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum alırken, şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme barajını da geçti.

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Metin Göç'ün Yastık İzi parçası müzikseverlerle buluştu
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