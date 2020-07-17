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Sekız kadınla ilişkisi olan Sülayman Akbaba’nın acı sonunu duyurdu

Eşi ’yı bulmak için ’ya başvuran , eşinin sekiz kadınla ilişkisi olduğunu öğrendi. Dün ise Anlı, ’de erkek cesedi bulunduğunu duyurdu. Cesedin, Akbaba’ya ait olduğu ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Sekız kadınla ilişkisi olan Sülayman Akbaba’nın acı sonunu Müge Anlı duyurdu
8 yaşındaki Süleyman Akbaba, 10 Temmuz Cuma günü İstanbul'da kayıplara karıştı. 24 yıllık eşi Birsen Hanım ve abisi Akbaba'yı bulmak için 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Bebek sahibi olabilmek için tedavi gördüklerini belirten Birsen Hanım, eşinin telefonuna evli kadınlardan gelen mesajlar gördüğünü söyledi. Bu arada aracı her zaman park ettiği yerden farklı yerde, cüzdanı da parkta bulunan Akbaba'nın arkadaşları, canlı yayına bağlanarak Akbaba'nın sekiz ayrı kadınla görüştüğünü iddia etti. Dün ise Müge Anlı, programda sıcak bir gelişme duyurdu.

Anlı, Büyükçekmece Edirne istikametindeki TEM otoyolunda bir erkek cesedi bulunduğunu söyledi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, poşetlerde sekiz parçaya bölünerek öldürülmüş 40'lı yaşlarında bir erkek cesedi bulduklarını söyledi. Süleyman Akbaba'nın eşi Birsen Hanım cesedi teşhis etti ve cesedin eşine ait olduğunu söyledi.
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Sekız kadınla ilişkisi olan Sülayman Akbaba’nın acı sonunu Müge Anlı duyurdu
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