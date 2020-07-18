Devlet personelinin bilgilerini yayınlamaktan soruşturma açıldı

Erken, ayrılıp barıştığı yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişkisine devam ediyor ancak geçmişte yaşananlar nedeniyle başı dertten kurtulmuyor. Erken, aylar önce sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı. Ancak kararın sahibi İstanbul Aile Mahkemesi, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen resmi bir belgenin paylaşıldığını, ancak böyle bir karar verilmediğini, ünlü sunucunun sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek cezalandırılmasını istemişti. Geçtiğimiz günlerde ise yeni bir gelişme yaşandı. CİMER'e Erken hakkında bir şikayet yapıldı. Erken'in sosyal medya üzerinden yayınladığı belge hakkında şikayette bulunan kişi, söz konusu evrakta hakim, katip ve avukatların kişisel bilgilerinin alenen yayınlandığı, devlet memurlarının sicillerinin deşifre edildiği ifade edildi. Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Erken hakkında soruşturma başlattı.