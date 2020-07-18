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'in başı beladan kurtulmuyor! Ece Erken hakkında başlatıldı!

'in aşkı yüzünden başı dertten kurtulmuyor! Sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşandığını gösteren mahkeme kararını sosyal medyada yayınlayan Ece Erken, karar sahibi gibi gösterilen mahkeme tarafından savcılığa ihbar edilmişti. yapmaktan hakkında açılan Ece Erken, bu kez de 'e şikayet edildi. Ece Erken'in, yayınladığı belgede kalem personeli, hakim ve avukatların sicillerini açıkça yayınlayarak suç işlediği belirtildi. Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 18.7.2020 10:04 Son Güncelleme: 18.7.2020 10:20 ABONE OL
Ece Erken'in başı beladan kurtulmuyor! Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı!

, ayrılıp barıştığı yasak aşkı 'yla ilişkisine devam ediyor ancak geçmişte yaşananlar nedeniyle başı dertten kurtulmuyor. Erken, aylar önce sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı.

Ece Erken'in başı beladan kurtulmuyor! Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı!

BELGEDE SAHTECİLİKLE SUÇLANDI

Ancak kararın sahibi İstanbul Aile Mahkemesi, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen resmi bir belgenin paylaşıldığını, ancak böyle bir karar verilmediğini, ünlü sunucunun sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek cezalandırılmasını istemişti.

Ece Erken'in başı beladan kurtulmuyor! Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı!

Geçtiğimiz günlerde ise yeni bir gelişme yaşandı. 'e Erken hakkında bir şikayet yapıldı. Erken'in sosyal medya üzerinden yayınladığı belge hakkında şikayette bulunan kişi, söz konusu evrakta hakim, katip ve avukatların kişisel bilgilerinin alenen yayınlandığı, devlet memurlarının sicillerinin deşifre edildiği ifade edildi.

Ece Erken'in başı beladan kurtulmuyor! Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı!

Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında başlattı.

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Ece Erken'in başı beladan kurtulmuyor! Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı!
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