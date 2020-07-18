SON DAKİKA | Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı mı, büyük aşk sona mı erdi? Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkında yeni gelişme!

Son dakika haberler… Uzun süredir beraber oldukları bilinen Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çiftinin ayrılık iddiaları magazin gündemini adeta sarsmıştı. Bu iddia gündemdeki yerini korurken ünlü güzel Hande Erçel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama hayranlarını şaşkına çevirdi. Büyük aşkın evliliğe doğru yöneldiği düşünülürken Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çiftinin ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Peki, bu iddialar doğru mu? Hande Erçel ve Murat dalkılıç ayrıldı mı? İşte son dakika açıklaması!
Merve Boluğur ile boşanmasının ardından Murat Dalkılıç, ünlü güzel Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açmış ve ikilinin ilişkisinde evlilik adımları attığı konuşuluyordu. Ancak ayrılık iddiaları kısa zamanda sosyal medyada gündem maddesi haline geldi. Açıklama ise yeni dizisinde Kerem Bursin ile başrolleri paylaşan ünlü oyuncu Erçel'den geldi…
"Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum.
Murat hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir.
Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır. Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim."
Aynı evde yaşayan ve hayranlarının yakın zamanda evlenmesini beklediği çift, yaklaşık 3 hafta önce ayrıldı. Çiftin ayrılık nedeninin reklam olduğu iddia edildi. Hande Erçel, ayrılık kararıyla ilgili sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı...
Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezundur. 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema – Televizyon bölümünde yüksek lisan eğitimi almıştır.
İlk ve orta öğretimini Kuşadası'nda tamamlayan Murat Dalkılıç, 15 yaşında ilk müzik grubunu okulda kurmuş ve grubun solistliğini üstlenmiştir. Lise yıllarında profesyonel basketbolcu olan ancak 1 yıl sonra basketbolu tamamen bırakıp müzik yapmaya karar veren Murat Dalkılıç, barlarda gitar çalarak müzik kariyerine adım atmıştır.
Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir.2012'de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.
Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırmıştır.Haziran 2016'da Aşk Laftan Anlamaz dizisinde canlandırdığı Hayat Uzun Sarsılmaz karakteriyle ekranlara geri döndü.