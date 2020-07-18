Kız arkadaşını darp eden Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un ifadesi ortaya çıktı! Özer Arkun: Elim istem dışı burnuna çarptı...

"EVLİLİK FİKRİMDEN VAZGEÇTİĞİM İÇİN KURGULANMIŞ BİR OLAY"

B.Y'nin hastanede doktora merdivenden düştüğünü söylediğini belirten Arkun, "Neden doğruyu söylemediğini sorduğumda, 'tartışma esnasında kaza sonucu oldu desem poliste ifade falan uğraşırız diye öyle dedim' dedi. Ben kendisine şikayet etmezsen seni hastaneye götürürüm falan demedim, tehdit etmedim. Kolunu kıvırarak suratına defalarca yumruk attığım iddiası tamamen uydurmadır. Kendisine kesinlikle şiddet uygulamadım. Fotoğraftaki göz kapakları ve gözaltı torbalarının mor olmasının sebebinin burnuna kazaen elimin çarpmasıdır. Buruna alınan bir darbe halinde gözaltında ve göz kapaklarında bu tür morarmalar olacağı tıbbi bir gerçektir. Burun estetiği yaptıranlarda dahi bu tarz morluk ve şişlikler olmaktadır. Bu fotoğrafı sanki defalarca suratına yumruk yediğinin, gözlerinin morartıldığının delili gibi lanse etmesi ve bu iftiranın atılması olayların evlilik fikrimden vazgeçtiğim için kurgulanmış olduğunun bir göstergesidir. Yumruk yemiş olsaydı çok fazla morluk ve çürükler ile şişler olması gerekirdi" dedi.