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'ten ... gözyaşlarına boğuldu! hayat hikayesi ile geceye damga vuran isim oldu!

Geçtiğimiz akşam 2020 sezonunun ilk bölümüyle ekranlara gelen yarışmasında isimli yarışmacının hayat hikayesi jüri üyelerini göz yaşlarına boğdu. 17 Temmuz Cuma akşamı yeni sezona merhaba diyen programın ilk bölümde seçmelere katılan Rezzan Atan yaşadıklarını anllattı. İzleyenleri olduğu gibi jüri koltuğunda oturan de gözyaşlarını tutamadı. İşte Masterchef'ten gelen Rezzan Atan'ın yürek burkan hayat hikayesi ve Mehmet Şef'in gözyaşları…

Giriş Tarihi: 18.7.2020 12:37 ABONE OL
Masterchef'ten son dakika... Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! Rezzan Atan hayat hikayesi ile geceye damga vuran isim oldu!

haberler… Türkiye 2020 sezonu geçtiğimiz akşam seçmelerle başladı. Yarışma programında hayat hikayesiyle geceye damga vuran isimli yarışmacı 'i gözyaşlarına boğdu. Jürilerden Somer Şef'in "yorgun gözüküyorsun" sözleri ile hayat hikayesini anlatmaya başlayan yarışmacı tüm izleyenleri ekranlara kilitledi. Masterchef'in ilk bölümüne damga vuran Rezzan Atan'ın anlattıkları ile beraber Mehmet Şef de gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Masterchef'ten gelen son dakika haberinin detayları…

MASTERCHEF'E DAMGA VURAN HAYAT HİKAYESİ! YARIŞMACI REZZAN ATAN'DAN MEHMET ŞEF'İ AĞLATAN SÖZLER!

Masterchef ilk bölümünde yarışan genç şef Rezzan Atan hayat hikayesiyle ilk bölüme damga vurdu. 9 yaşındayken ayakkabı boyacılığı yaptığını anlatan yarışmacı dikkatleri üzerine çekti. Somer Şef'in yorgun görünüyorsun sözlerinin ardından anlattığı hayat hikayesi sonrası izleyenlerin yüreklerini burktu…

Masterchef'ten son dakika... Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! Rezzan Atan hayat hikayesi ile geceye damga vuran isim oldu!

İLK BÖLÜME DAMGA VURDU!

Survivor yarışmasının sona ermesiyle beraber Tv8 ekranlarında yeni bir macera yayın hayatına başladı. Türkiye geçtiğimiz akşam tüm izleyenlerini ekranlara kilitlerken programda seçmelere katılan isimli yarışmacı hem anlattığı hayat hikayesi ile hem de yaptığı yemekle geceye damga vuran isim oldu.

Masterchef'ten son dakika... Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! Rezzan Atan hayat hikayesi ile geceye damga vuran isim oldu!

ELEMEYE GELEBİLMEK İÇİN İKİ GÜN ÇALIŞTI!

'te Somer Şef'in "yorgun görünüyorsun" sözleri ile yaşadıklarını anlatan Rezzan, elemeye gelebilmek için iki gün ağır çalıştığını ve yorgun olduğunu söyledi.

28 yaşındaki yarışmacı sekiz kardeşin en büyüğü olduğunu söylerken 9 yaşında iken ayakkabı boyacılığı yaptığını bu süreçte de lokantada yemek işine başladığını anlattı.

Masterchef'ten son dakika... Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! Rezzan Atan hayat hikayesi ile geceye damga vuran isim oldu!

MEHMET ŞEF GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Anne ve babasının resmi nikahlı olmadığından dolayı okula kaydolmak için amcasının üzerine kayıt olduğunu ve nüfusunda bu nedenle üç kardeşi göründüğünü anlattı.,

Anlattıkları ile beraber izleyenleri olduğu gibi jüri koltuğunda oturan 'i de gözyaşlarına boğdu.

Aslen Şırnaklı olan yarışmacı doğu mutfağını çok iyi bildiğini ifade ederken , Mehmet Şef ile Somer Şef'in evet oyları sonucunda sonraki tura geçmeyi başardı.

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Masterchef'ten son dakika... Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! Rezzan Atan hayat hikayesi ile geceye damga vuran isim oldu!
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