Masterchef'ten son dakika... Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! Rezzan Atan hayat hikayesi ile geceye damga vuran isim oldu!

MEHMET ŞEF GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Anne ve babasının resmi nikahlı olmadığından dolayı okula kaydolmak için amcasının üzerine kayıt olduğunu ve nüfusunda bu nedenle üç kardeşi göründüğünü anlattı.,

Anlattıkları ile beraber izleyenleri olduğu gibi jüri koltuğunda oturan Mehmet Şef'i de gözyaşlarına boğdu.

Aslen Şırnaklı olan yarışmacı doğu mutfağını çok iyi bildiğini ifade ederken Rezzan Atan, Mehmet Şef ile Somer Şef'in evet oyları sonucunda sonraki tura geçmeyi başardı.