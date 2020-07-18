Masterchef'ten son dakika... Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! Rezzan Atan hayat hikayesi ile geceye damga vuran isim oldu!

Son dakika haberler… Masterchef Türkiye 2020 sezonu geçtiğimiz akşam seçmelerle başladı. Yarışma programında hayat hikayesiyle geceye damga vuran Rezzan Atan isimli yarışmacı Mehmet Şef'i gözyaşlarına boğdu. Jürilerden Somer Şef'in "yorgun gözüküyorsun" sözleri ile hayat hikayesini anlatmaya başlayan yarışmacı tüm izleyenleri ekranlara kilitledi. Masterchef'in ilk bölümüne damga vuran Rezzan Atan'ın anlattıkları ile beraber Mehmet Şef de gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Masterchef'ten gelen son dakika haberinin detayları…
Masterchef ilk bölümünde yarışan genç şef Rezzan Atan hayat hikayesiyle ilk bölüme damga vurdu. 9 yaşındayken ayakkabı boyacılığı yaptığını anlatan yarışmacı dikkatleri üzerine çekti. Somer Şef'in yorgun görünüyorsun sözlerinin ardından anlattığı hayat hikayesi sonrası izleyenlerin yüreklerini burktu…
İLK BÖLÜME DAMGA VURDU!
Survivor yarışmasının sona ermesiyle beraber Tv8 ekranlarında yeni bir macera yayın hayatına başladı. Masterchef Türkiye geçtiğimiz akşam tüm izleyenlerini ekranlara kilitlerken programda seçmelere katılan Rezzan Atan isimli yarışmacı hem anlattığı hayat hikayesi ile hem de yaptığı yemekle geceye damga vuran isim oldu.
ELEMEYE GELEBİLMEK İÇİN İKİ GÜN ÇALIŞTI!
Masterchef'te Somer Şef'in "yorgun görünüyorsun" sözleri ile yaşadıklarını anlatan Rezzan, elemeye gelebilmek için iki gün ağır çalıştığını ve yorgun olduğunu söyledi.
28 yaşındaki yarışmacı sekiz kardeşin en büyüğü olduğunu söylerken 9 yaşında iken ayakkabı boyacılığı yaptığını bu süreçte de lokantada yemek işine başladığını anlattı.
MEHMET ŞEF GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
Anne ve babasının resmi nikahlı olmadığından dolayı okula kaydolmak için amcasının üzerine kayıt olduğunu ve nüfusunda bu nedenle üç kardeşi göründüğünü anlattı.,
Anlattıkları ile beraber izleyenleri olduğu gibi jüri koltuğunda oturan Mehmet Şef'i de gözyaşlarına boğdu.
Aslen Şırnaklı olan yarışmacı doğu mutfağını çok iyi bildiğini ifade ederken Rezzan Atan, Mehmet Şef ile Somer Şef'in evet oyları sonucunda sonraki tura geçmeyi başardı.