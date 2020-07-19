Deniz Akkaya hakareti affetmedi

DenizAkkaya, sosyal medyası üzerinden kendisine hakaret eden bir iş kadını hakkında şikayetçi oldu. Akkaya, hakaret eden şahsın barışma ve özür dilemek için mavi tur teklifini de ifşa etti. Akkaya, "O gece çok alkollüydüm. Ailevi ve mesleki sorunlarım vardı. Özür diliyorum, beni affedin" diye yazan kadının "Gulet isterseniz mavi tur alış rakamından veririm size" diye teklifte bulunması üzerine ateş püskürdü. Akkaya, "Sosyal med- yadan yapılan hakaretler cezasız kalmaz. Suratına söylemeye cesaret edemeyeceğin şeyleri buradan yazamazsınız. Yazarsan, gereken yapılır" diyen Akkaya, davadan vazgeçmeyeceğini belirtti.