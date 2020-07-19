Hande Yener’den çok konuşulacak sözler! ‘Gülşen'in konforunu yaşıyorum’

Şarkıcı Hande Yener önceki akşam Etiler'de bir mekanda yemek yedi. Yener, muhabirlerin evlilik sorularına, "Müzisyen biriyle birlikte olmak çok güzel. Ben de artık Gülşen'in yaşadığı konforu yaşıyorum" şeklinde yanıt verdi.
Milliyet'in haberine göre; Uzun süredir gözlerden uzak kalan şarkıcı Hande Yener, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüs karantinası boyunca evden çıkmadığını söyleyen Yener, "Ben annemle yaşadığım için bu süreçte çok dikkat ettim. Dışarıya çıkmadım ve her şeyi kendim yaptım. Kendi saçımı boyadım, manikürümü ve pedikürümü her şeyimi kendim yaptım. Hatta bundan sonra kendi imajımı kendim yapacağım" dedi.
Demet Akalın ile hala görüşemediklerinin hatırlatılması üzerine esprili bir cevap veren şarkıcı, "Görüyorsunuz hiçbir şey görüşmemize izin vermiyor" diyerek, kahkahalar attı.
Uzun süredir Rapçi Misha ile aşk yaşayan Hande Yener oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Müzisyen biriyle birlikte olmak çok güzel. Sabah bir kalkıyorsun şarkıyı hazırlamış. Ben de artık Gülşen'in yaşadığı konforu yaşıyorum" dedi.
Sevgilisiyle tatil planları yaptıklarını söyleyen Yener, tekne ya da ev tutacaklarını söyledi. Evlilik düşünüp düşünmediği sorularına ise şarkıcı, "Bence mutluluk evlenmek değil. Ben uzun ilişki seviyorum. Şu an her şey çok güzel gidiyor" diyerek, mekandan ayrıldı.