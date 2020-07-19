Hande Yener’den çok konuşulacak sözler! ‘Gülşen'in konforunu yaşıyorum’

Milliyet'in haberine göre; Uzun süredir gözlerden uzak kalan şarkıcı Hande Yener, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüs karantinası boyunca evden çıkmadığını söyleyen Yener, "Ben annemle yaşadığım için bu süreçte çok dikkat ettim. Dışarıya çıkmadım ve her şeyi kendim yaptım. Kendi saçımı boyadım, manikürümü ve pedikürümü her şeyimi kendim yaptım. Hatta bundan sonra kendi imajımı kendim yapacağım" dedi.