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’den çok konuşulacak sözler! ‘'in konforunu yaşıyorum’

Uzun süredir gözlerden uzak kalan şarkıcı , gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hande Yener, magazin gündemine damga vuracak sözler söyledi. karantinası boyunca evden çıkmadığını söyleyen Hande Yener, "Ben annemle yaşadığım için bu süreçte çok dikkat ettim. Dışarıya çıkmadım ve her şeyi kendim yaptım" dedi. Uzun süredir Rapçi ile aşk yaşayan Hande Yener oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Müzisyen biriyle birlikte olmak çok güzel. Sabah bir kalkıyorsun şarkıyı hazırlamış. Ben de artık ’in yaşadığı konforu yaşıyorum“ dedi.

Giriş Tarihi: 19.7.2020 17:41 Son Güncelleme: 19.7.2020 17:45 ABONE OL
Hande Yener’den çok konuşulacak sözler! ‘Gülşen'in konforunu yaşıyorum’

Şarkıcı önceki akşam Etiler'de bir mekanda yemek yedi. Yener, muhabirlerin evlilik sorularına, "Müzisyen biriyle birlikte olmak çok güzel. Ben de artık 'in yaşadığı konforu yaşıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Hande Yener’den çok konuşulacak sözler! ‘Gülşen'in konforunu yaşıyorum’

Milliyet'in haberine göre; Uzun süredir gözlerden uzak kalan şarkıcı , gazetecilerin sorularını yanıtladı. karantinası boyunca evden çıkmadığını söyleyen Yener, "Ben annemle yaşadığım için bu süreçte çok dikkat ettim. Dışarıya çıkmadım ve her şeyi kendim yaptım. Kendi saçımı boyadım, manikürümü ve pedikürümü her şeyimi kendim yaptım. Hatta bundan sonra kendi imajımı kendim yapacağım" dedi.

Hande Yener’den çok konuşulacak sözler! ‘Gülşen'in konforunu yaşıyorum’

Demet Akalın ile hala görüşemediklerinin hatırlatılması üzerine esprili bir cevap veren şarkıcı, "Görüyorsunuz hiçbir şey görüşmemize izin vermiyor" diyerek, kahkahalar attı.

Hande Yener’den çok konuşulacak sözler! ‘Gülşen'in konforunu yaşıyorum’

Uzun süredir Rapçi ile aşk yaşayan oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Müzisyen biriyle birlikte olmak çok güzel. Sabah bir kalkıyorsun şarkıyı hazırlamış. Ben de artık 'in yaşadığı konforu yaşıyorum" dedi.

Hande Yener’den çok konuşulacak sözler! ‘Gülşen'in konforunu yaşıyorum’

Sevgilisiyle tatil planları yaptıklarını söyleyen Yener, tekne ya da ev tutacaklarını söyledi. Evlilik düşünüp düşünmediği sorularına ise şarkıcı, "Bence mutluluk evlenmek değil. Ben uzun ilişki seviyorum. Şu an her şey çok güzel gidiyor" diyerek, mekandan ayrıldı.

Hande Yener’den çok konuşulacak sözler! ‘Gülşen'in konforunu yaşıyorum’
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Hande Yener’den çok konuşulacak sözler! ‘Gülşen'in konforunu yaşıyorum’
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