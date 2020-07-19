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ayrıldığı sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu! O mesajlar için 4 yıl hapis…

Oyuncu , ayrıldığı sevgilisi ’nın kendisine karşı takıntılı tavırlar sergilediği ve tehdit içerikli mesajlar attığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Yapılan incelemede hesapları açıp kullandığı belirlenen Kayra hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

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Giriş Tarihi: 19.7.2020 08:53 Son Güncelleme: 19.7.2020 08:55 ABONE OL
Metin Yıldız ayrıldığı sevgilisi Gözde Kayra hakkında suç duyurusunda bulunmuştu! O mesajlar için 4 yıl hapis…

Sevgilisi 'yla birbirlerini darp ettikleri gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu , geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kayra hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Metin Yıldız ayrıldığı sevgilisi Gözde Kayra hakkında suç duyurusunda bulunmuştu! O mesajlar için 4 yıl hapis…

Oyuncu, kendisine maddi ve manevi şekilde zarar veren eski sevgilisinin, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar atmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Metin Yıldız ayrıldığı sevgilisi Gözde Kayra hakkında suç duyurusunda bulunmuştu! O mesajlar için 4 yıl hapis…

TEHDİT VE HAKARETLERE DEVAM
Yıldız, eski sevgilisinin kendisine karşı takıntılı tavırlar sergilediğini, bu nedenle daha önceden şüpheli hakkında müracaatta bulunduğunu ve uzaklaştırma kararları aldırdığını belirttiği dilekçesinde, Ağustos ve Eylül ayında şüphelinin sahte olarak tabir edilen Instagram hesaplarından kendisine yönelik olarak attığı tehdit ve hakaret içerikli mesajların çıktılarını dava dosyasına delil olarak sundu.

Metin Yıldız ayrıldığı sevgilisi Gözde Kayra hakkında suç duyurusunda bulunmuştu! O mesajlar için 4 yıl hapis…

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Kayra, atılı suçlamaları kabul etmedi ve mesajların gönderildiği telefonun kendisine ait olmadığını belirtti. Deliller üzerinde yapılan incelemede, müşteki ve şüpheli arasında daha önceden yaşanan husumet, mesaj içeriklerinin akışı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; yazışma içeriklerinden Kayra tarafından hesapların açılıp kullanıldığı belirlendi. Yıldız, eski sevgilisini affetmeyince hakkında, 'Tehdit ve hakaret' iddialarıyla dava açıldı. 4 yıla kadar hapsi istenen Kayra, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Metin Yıldız ayrıldığı sevgilisi Gözde Kayra hakkında suç duyurusunda bulunmuştu! O mesajlar için 4 yıl hapis…
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