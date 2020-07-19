Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! MasterChef'e Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz damgasını vurdu!

Son dakika haberleri...Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2020 yeni sezon ile ekranlara geri döndü. Yarışmacılar arasında yer alan Mehmet Gökçeöz ismi Somer Şef'e benzerliği ile dikkatleri çekerken bu durum sosyal medyada gündem oldu. Somer Şef'e ikizi kadar benzemesinin ardından "Bizim çekimler uzun sürüyor arada beni idare edersin" diyen Somer Sivrioğlu'nun açıklamalarının ardından yarışmacı hakkında araştırmalar başladı. Peki; Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz kimdir, kaç yaşında ve nereli?
MasterChef Türkiye yeni sezona Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz isimli yarışmacı damgasını vurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı yemek paylaşımları ile dikkat çeken isim aynı zamanda DJ'lik de yapıyor. 16 yarışmacı arasına katılabilecek mi merak edilirken Somer Şef ile Mehmet Gökçeöz arasındaki diyaloglar ise izleyenleri güldürdü.
İşte son dakika haberinin detayları...
SOMER ŞEF "BİZİM BAŞIMIZA BELA OLACAK BU!"
MasterChef Türkiye 2. bölümde özellikle Somer Şef'e benzeyen yarışmacı merakla beklenecek. Tanıtımda yarışmacıyı gören Danilo Şef'in "Somer Abi, ne yapıyorsun orada?" ve Mehmet Şefin "Şoktayım!" sözleri dikkat çekiyor.
Somer Şef'e benzerliği ile dikkat çeken Mehmet Gökçeöz, yeğenlerinin geçtiğimiz sezon haftada birkaç kez kendisini arayıp "Amca televizyondasın ne yapıyorsun orada" dediklerini ifade ediyor. Ankara'da katıldığı kahve festivalinde Somer Şef'e benzerliği dolayısıyla pek çok kişinin ilgisiyle karşılaştığını söyleyen Mehmet Gökçeöz, Somer Şef olmadığını söylemesine rağmen ilgiye engel olamadığını aktardı. Mehmet Şef ise Somer Şef'e benzerliğinin omuzlarına ekstra yük bindirdiğini, dolayısıyla yemeği iyi yapması gerektiği konusunda tatlı bir uyarıda bulundu.
SOMER ŞEF: BİZİM ÇEKİMLER UZUN SÜRÜYOR ARADA BENİ İDARE EDERSİN
Yaptığı yemekle jüri üyelerinin beğenisini kazanan Mehmet Gökçeöz, önlüğünü Somer Şef'in elinden aldı. Somer Şef, bazen çekimlerin uzun sürdüğünü, her gün saat 3 gibi gelip kendisini idare etmesi halinde yemeklerini kendisinin pişireceğini söyleyerek yarışmacıyla şakalaştı.
MEHMET GÖKÇEÖZ KİMDİR?
MasterChef Türkiye 2020 yarışmasına katılan Mehmet Gökçeöz, Somer Şefe benzerliği ile dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı yemek paylaşımları ile dikkat çeken Mehmet Gökçeöz tıbbi mümesillik ve aynı zamanda DJ'lik yapıyor. Diğer yandan yaptığı paylaşımlardan çok seyahat yaptığı anlaşılan Mehmet Gökçeöz, MasterChef Türkiye'de sonraki tura geçebilecek mi, 16 yarışmacı arasına kalabilecek mi merak ediliyor.