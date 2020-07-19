Survivor şampiyonu Cemal Can'ın son dakika açıklamaları gündeme oturdu! Survivor Cemal Can: "110 kiloydum ama..."

Ben neysem o oldum

◊ Yarışmaya giderken amacınız popüler olmak mı yoksa gerçekten birinci olmak mıydı?

O adaya birinci olmaya gittim. 2016'dan beri sürekli başvuruyordum. Dışarıdan bakınca herhalde 'Bu yapamaz, umursamaz görünüyor' diye düşünüyorlardı. Ama kendimden emindim. Tek hedefim o kupayı almaktı. Yeri geldi kolum çıktı. Yeri geldi ruhsal durumum yerle bir oldu ama benim bir sorumluluğum vardı. Binlerce kişi arasından seçildim. Orada elimden geleni yapmasaydım seçilemeyen insanların hakkını yemiş olurdum. Bunun için de büyük savaş verdim.

◊ Sizin için "Naiflik kazandı" diyorlar. Bu sizin stratejiniz miydi?

Kesinlikle naiflik kazandı. Beni diğer şampiyonlardan ayıran bir özelliğim var. O da kimsenin kalbini kırmamış olmam. Mesela yarışmadan dönünce öğrendim ki bir arkadaşım kalp krizi geçirip vefat etmiş. Hayat çok kısa. Birbirimizi üzmeye hiç değmez.