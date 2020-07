27. İstanbul Caz Festivali’nin genç sanatçıları belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Garanti BBVA sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle sonbahar aylarında gerçekleştirilecek 27. İstanbul Caz Festivali kapsamındaki Genç Caz konserlerinde sahne alacak müzisyenler belirlendi. İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18'inci kez düzenlenen konserler için başvuruda bulunan grup ve solo projeler arasından, Salon İKSV'de yapılan değerlendirme sonrasında seçilen isimler Afroloji, An Quartet, Büşra Kayıkçı, Deli Bakkal, Saynur Eren Duo Project ve Udgang Trio oldu.ARTAM Antik A.Ş.'nin online olarak düzenlediği 347'nci Çağdaş ve Klasik Tablolar adlı müzayede önceki gün gerçekleşti. 222 eserin satışa çıktığı müzayedede Ferruh Başağa'nın 'Kırmızı Kuşlar' adlı tablosu 164 bin liraya alıcı buldu. Müzayedede Seyhun Toğuz'un isimsiz eseri 93 bin, Kemal Önsoy'un soyut tablosu 88 bin, Devrim Erbil'in 'İstanbul'a Bakış-Mavi' adlı tablosu 88 bin, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 'Balıklı' tablosu 56 bin, Ergin İnan'ın figüratif tablosu 66 bin liraya satıldı. Müzayedede Ömer Uluç'un 210 bin liradan satışa çıkan 'The Big and The Satellites' adlı eserine alıcı çıkmadı.BURSA Devlet Tiyatrosu perdelerini Haldun Taner'in ölümsüz eseri 'Keşanlı Ali Destanı' ile önceki gün açtı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu ile Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı (BKSTV) iş birliğinde sahnelenen oyunda, sanatseverler sosyal mesafe kuralı gözetilerek konuk edildi. Eserin dekorunu Barış Dinçel, kostüm tasarımını Gamze Kuş, ışık tasarımını Yakup Çartık, koreografisini ise Hamit Erentürk hazırladı. Oyun 50 kişilik oyuncu kadrosuyla 'perde' dedi.MUSTAFA Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği, dünyaca ünlü milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Naim' filmi, önceki gün Kilyos'taki Tırmata Beach'te düzenlenen açıkhava gösterimlerinde seyirciyle buluştu. Aynı mekanda önümüzdeki hafta sonu ödüllü 'Ayla' filmi gösterilecek.