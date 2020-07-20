Ali Ağaoğlu’na fare şoku

Yoğun iş maratonuna iki günlük kısa bir ara verip Bodrum'a giden Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun başına gelenler 'Yok artık' dedirtti... Tatil sırasında aldığı telefonla İstanbul'a dönmek zorunda kalan ünlü iş adamı, aracını Güllük'te bulunan şantiyesine bırakıp İstanbul'a döndü. Birkaç gün sonra tekrar Bodrum'a gelip aracını gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadı...Ağaoğlu, milyon Euro'luk Rolls Royce Phantom model otomobilinin kompresör ve elektrik bağlantı kablolarını şantiyedeki farelerin kemirip parçalamış olduğunu gördü. Farelerin ciddi maddi hasar oluşturduğu araç, çekici ile İstanbul'a gönderildi.