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’na şoku! Başına gelenler 'Yok artık' dedirtti...

Yoğun iş maratonuna iki günlük kısa bir ara verip Bodrum'a giden Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 'nun başına gelenler 'Yok artık' dedirtti...

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 20.7.2020 08:27 Son Güncelleme: 20.7.2020 08:48 ABONE OL
Ali Ağaoğlu’na fare şoku! Başına gelenler 'Yok artık' dedirtti...

Yoğun iş maratonuna iki günlük kısa bir ara verip Bodrum'a giden Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 'nun başına gelenler 'Yok artık' dedirtti...

Ali Ağaoğlu’na fare şoku! Başına gelenler 'Yok artık' dedirtti...

Tatil sırasında aldığı telefonla İstanbul'a dönmek zorunda kalan ünlü iş adamı, aracını Güllük'te bulunan şantiyesine bırakıp İstanbul'a döndü. Birkaç gün sonra tekrar Bodrum'a gelip aracını gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadı...

Ali Ağaoğlu’na fare şoku! Başına gelenler 'Yok artık' dedirtti...

Ağaoğlu, milyon Euro'luk model otomobilinin kompresör ve elektrik bağlantı kablolarını şantiyedeki farelerin kemirip parçalamış olduğunu gördü.

Ali Ağaoğlu’na fare şoku! Başına gelenler 'Yok artık' dedirtti...

Farelerin ciddi maddi hasar oluşturduğu araç, çekici ile İstanbul'a gönderildi.

Ali Ağaoğlu’na fare şoku! Başına gelenler 'Yok artık' dedirtti...
Ali Ağaoğlu’na fare şoku! Başına gelenler 'Yok artık' dedirtti...
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Ali Ağaoğlu’na fare şoku! Başına gelenler 'Yok artık' dedirtti...
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