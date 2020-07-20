Eşinden Merve Özbey'i şaşırtan sürpriz!

Partinin ardından eşiyle sarıldıkları fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Özbey altına şöyle yazdı:



"Her günümü bahar, bahçe yapıyorsun. Daha çok yaşamak istiyorum. Bizimle, ailemizle sevdiklerimizle arkadaşlarımızla, daha çok anı biriktirmek istiyorum. Yaptığın, yaşattığın her şey için binlerce kez teşekkür etsem az kalır. Seni çok seviyorum Kenan Koçak. Dün arayan, soran doğum günümü kutlayan, sürprize ortak olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız"

