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Eşinden 'i şaşırtan sürpriz!

Şarkıcı , 32 yaşına bastı. Özbey'in eşi Koçak, evlerinin bahçesinde yakın arkadaşlarını bir araya getirerek sürpriz bir hazırladı.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 22:37 Son Güncelleme: 20.7.2020 22:38 ABONE OL
Eşinden Merve Özbey'i şaşırtan sürpriz!

Şarkıcı , 32 yaşına bastı. Özbey'in eşi Koçak, evlerinin bahçesinde yakın arkadaşlarını bir araya getirerek sürpriz bir hazırladı.

Eşinden Merve Özbey'i şaşırtan sürpriz!

Şarkıcı , 32 yaşına bastı. Özbey'in eşi Koçak, evlerinin bahçesinde yakın arkadaşlarını bir araya getirerek sürpriz bir hazırladı. Sürpriz karşısında ünlü şarkıcı oldukça duygulandı.

Eşinden Merve Özbey'i şaşırtan sürpriz!

Partinin ardından eşiyle sarıldıkları fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Özbey altına şöyle yazdı:

"Her günümü bahar, bahçe yapıyorsun. Daha çok yaşamak istiyorum. Bizimle, ailemizle sevdiklerimizle arkadaşlarımızla, daha çok anı biriktirmek istiyorum. Yaptığın, yaşattığın her şey için binlerce kez teşekkür etsem az kalır. Seni çok seviyorum Kenan Koçak. Dün arayan, soran doğum günümü kutlayan, sürprize ortak olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız"

Eşinden Merve Özbey'i şaşırtan sürpriz!
Eşinden Merve Özbey'i şaşırtan sürpriz!
Eşinden Merve Özbey'i şaşırtan sürpriz!
Eşinden Merve Özbey'i şaşırtan sürpriz!
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Eşinden Merve Özbey'i şaşırtan sürpriz!
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