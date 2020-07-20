Hande Erçel ile Murat Dalkılıç.aynı evde yaşamaya devam mı ediyor? Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın 600 bin lira peşinatlı ayrılığı...

Güzel oyuncu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrıldıkları haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Hatta Hande Erçel uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmiş ardından ayrılık ile ilgili bir de açıklama paylaşmıştı.