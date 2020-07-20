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ile aynı evde yaşamaya devam mı ediyor? Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın 600 bin lira peşinatlı ayrılığı...

Güzel oyuncu ile 'ın ayrıldıkları haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Hatta Hande Erçel uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmiş ardından ile ilgili bir de açıklama paylaşmıştı. Evlenecekleri konuşulan ve aynı evde yaşayan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın hala aynı evi paylaştıkları ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre Güzel oyuncu Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ın senelik 600 bin liralık kirasını peşin verdiği villada yaşamaya devam ediyor

Giriş Tarihi: 20.7.2020 10:54 Son Güncelleme: 20.7.2020 11:02 ABONE OL
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç.aynı evde yaşamaya devam mı ediyor? Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın 600 bin lira peşinatlı ayrılığı...

Güzel oyuncu ile 'ın ayrıldıkları haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Hatta Hande Erçel uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmiş ardından ile ilgili bir de açıklama paylaşmıştı.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç.aynı evde yaşamaya devam mı ediyor? Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın 600 bin lira peşinatlı ayrılığı...

'in açıklamasından sonra da sevgilisi ile olan fotoğraflarını sildi. Şimdilerde ise işleri için Bodrum'da olan Dalkılıç'ın, Hande Erçel'in ailesini ziyaret ettiği kareler ortaya çıkınca da 'ayrılık yok' iddiaları ortaya atılmıştı. Fakat Hande Erçel, sosyal medyada ilişkilerinin kesin kez bittiğini açıklayarak son noktayı koymuş oldu..

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç.aynı evde yaşamaya devam mı ediyor? Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın 600 bin lira peşinatlı ayrılığı...

kararı sonrası ikilinin, Çubuklu Vadi evlerinde birlikte yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı. , aylık 50 bin liraya oturdukları villalarının kirasını senelik 600 bin TL olarak peşin ödemişti.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç.aynı evde yaşamaya devam mı ediyor? Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın 600 bin lira peşinatlı ayrılığı...

Şu sıralar 'ayrılsak da beraberiz' diyen ünlü isimler ile tam olarak ne zaman ayrılacak merak konusu oldu.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç.aynı evde yaşamaya devam mı ediyor? Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın 600 bin lira peşinatlı ayrılığı...
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç.aynı evde yaşamaya devam mı ediyor? Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın 600 bin lira peşinatlı ayrılığı...
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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç aynı evde yaşamaya devam mı ediyor? Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın 600 bin lira peşinatlı ayrılığı...
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