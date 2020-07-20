Hande Erçel ile Murat Dalkılıç.aynı evde yaşamaya devam mı ediyor? Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın 600 bin lira peşinatlı ayrılığı...

Güzel oyuncu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrıldıkları haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Hatta Hande Erçel uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmiş ardından ayrılık ile ilgili bir de açıklama paylaşmıştı.
Hande Erçel'in ayrılık açıklamasından sonra Murat Dalkılıç da sevgilisi ile olan fotoğraflarını sildi. Şimdilerde ise işleri için Bodrum'da olan Dalkılıç'ın, Hande Erçel'in ailesini ziyaret ettiği kareler ortaya çıkınca da 'ayrılık yok' iddiaları ortaya atılmıştı. Fakat Hande Erçel, sosyal medyada ilişkilerinin kesin kez bittiğini açıklayarak son noktayı koymuş oldu..
Ayrılık kararı sonrası ikilinin, Çubuklu Vadi evlerinde birlikte yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı. Murat Dalkılıç, aylık 50 bin liraya oturdukları villalarının kirasını senelik 600 bin TL olarak peşin ödemişti.
Şu sıralar 'ayrılsak da beraberiz' diyen ünlü isimler Murat Dalkılıç ile Hande Erçel tam olarak ne zaman ayrılacak merak konusu oldu.