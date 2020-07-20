SON DAKİKA - Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı mı, büyük aşk sona mı erdi? Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkında yeni gelişme!

Son dakika haberler… Uzun süredir beraber oldukları bilinen Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çiftinin ayrılık iddiaları magazin gündemini adeta sarsmıştı. Bu iddia gündemdeki yerini korurken ünlü güzel Hande Erçel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama hayranlarını şaşkına çevirdi. Büyük aşkın evliliğe doğru yöneldiği düşünülürken Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çiftinin ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Peki, bu iddialar doğru mu? Hande Erçel ve Murat dalkılıç ayrıldı mı? İşte son dakika açıklaması!

BÜYÜK AŞK SONA MI ERDİ? HANDE ERÇEL VE MURAT DALKILIÇ AYRILDI MI?

Merve Boluğur ile boşanmasının ardından Murat Dalkılıç, ünlü güzel Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açmış ve ikilinin ilişkisinde evlilik adımları attığı konuşuluyordu. Ancak ayrılık iddiaları kısa zamanda sosyal medyada gündem maddesi haline geldi. Açıklama ise yeni dizisinde Kerem Bursin ile başrolleri paylaşan ünlü oyuncu Erçel'den geldi…