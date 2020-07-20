Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü evleniyor mu?

ATV'nin sevilen dizisi Hercai başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hercai dizisiyle kendisine milyonlarca hayran kazandıran genç oyuncu Akın Akınözü sahilde yaptığı bir paylaşım ile sosyal medyayı salladı, fotoğrafı görenler 'Evleniyor musun?' diye sordu.