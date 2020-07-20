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'nin Miran'ı evleniyor mu?

ATV'nin sevilen dizisi başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hercai dizisiyle kendisine milyonlarca hayran kazandıran genç oyuncu sahilde yaptığı bir ile sosyal medyayı salladı, fotoğrafı görenler 'Evleniyor musun?' diye sordu.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 18:14 Son Güncelleme: 20.7.2020 18:16 ABONE OL
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü evleniyor mu?

ATV'nin sevilen dizisi başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hercai dizisiyle kendisine milyonlarca hayran kazandıran genç oyuncu sahilde yaptığı bir ile sosyal medyayı salladı, fotoğrafı görenler 'Evleniyor musun?' diye sordu.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü evleniyor mu?

dizisinde Ebru Şahin ile başrol paylaşan , Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ile kafaları karıştırdı. 29 yaşındaki Akın Akınözü, 5 yıldır birlikte olduğu Sandra Pestemalciyan ile İzmir tatilinde hayranlarının objektifine takıldı.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü evleniyor mu?

EVLİLİK TEKLİFİ Mİ ETTİ?

Gün içerisinde plajda denizin ve güneşin tadını çıkartan çift, akşam 'nün paylaşımı ile magazin gündeminde yerini aldı. Kumsaldan romantik bir fotoğraf paylaşan Akın Akınözü, fotoğrafın altına, 'Mutluluğun peşinde' yazınca olanlar oldu.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü evleniyor mu?

'nün bu paylaşımı, sevgilisine evlilik teklifi ettiği yönünde yorumlandı...
(Kaynak: Akşam)

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü evleniyor mu?
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü evleniyor mu?
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü evleniyor mu?
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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü evleniyor mu?
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