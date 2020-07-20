Serdar Ortaç: Hastalığımı evlendiğim gün öğrendim

Serdar Ortaç, dijital platformda yayınlanan Katarsis'in konuğu oldu. Ortaç, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Yılların kendisini yorduğunu belirten şarkıcı, şöyle konuştu: "Hastalık olmasaydı aslında 30 yaşında gibi hissederdim. Bu hastalık bende 1998 yılında başlamış ama haberim yoktu. Evlendiğim gün sol ayağım işlevini yitirdi, arkadaşlarım koluma girerek beni nikah masasına oturttu. Ertesi gün hastaneye gittik ve tanı kondu." "Kumar oynamak hayatımda yaptığım en büyük hatadır. Maddi ve manevi olarak beni çok etkiledi" diyen Ortaç, evliğinin nasıl sonlandığını da şu sözlerle anlattı: "Chloe'yi çok sevdim. Yaşı çok küçüktü, hayatı benimle tanıdı. Belki yaşı biraz daha büyük olsaydı ayrılmazdık. Bir daha aşık olacağımı sanmıyorum. Bu zamana kadar hayatıma giren kadınlar mutlu olsunlar diye yaptığım erkeklik yeter, biraz da kendime zaman ayırmak istiyorum."