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Ünlü radyocu : ’de yapılanları görünce devletimle gurur duydum

'da ' Şov' adlı bir program sunan ünlü radyocu , önceki gün 'teydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tampon bölgede oluşturulan yaşama alanına briket evler yapılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Ünlü radyocu Ayhan Güngör: İdlib’de yapılanları görünce devletimle gurur duydum
Turkuvaz Radyo'da 'Hopdedik Ayhan Şov' adlı bir program sunan ünlü radyocu Ayhan Güngör, önceki gün İdlib'teydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tampon bölgede oluşturulan yaşama alanına briket evler yapılmaya başlandı. Güngör, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'yla birlikte İdlib'de Yetimler Okulu'nu ziyaret etti.

Kendisi gibi radyocu arkadaşı Adem Metan'la birlikte AFAD'ın hazırladığı kırtasiye malzemelerini dağıtan Güngör, duygulu anlar yaşadığını söyleyerek, "Bugün İdlib'te çocuklarla bir araya geldik, onlara hediyeler dağıttık. Onların gözündeki mutluluğa ortak olmak çok anlamlıydı. Kışa kadar 50 bin briket evden oluşan sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürülmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Bu insanlara sahip çıktığı için devletimle bir kez daha gurur duydum" dedi.
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Ünlü radyocu Ayhan Güngör: İdlib’de yapılanları görünce devletimle gurur duydum
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