Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 21 Temmuz 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 21 Temmuz 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 21 Temmuz 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "İyicil Yeniay'ın Burçlara Etkisi" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Bilim adamlarının yapacağı açıklamalar yüreğimizi ağzımıza getirirken, Güneş -Satürn karşıtlığı Türkiye siyasetinde son 2 yılda yapılan ittifakların gidişatını yeniden düzenleyebilir. 2006 yılında kurulan Spotify'ın zor günlerden geçtiğini öğrenebiliriz.
Koç: Problemlerin üst üste geldiğini düşünebilirsin. Problemlerden kaçmak yerine yüzleşmeyi tercih etmelisin. Evli bir Koç burcuysan eşinle alenin ekonomisini konu alan bri konuşma gerçekleştirebilirsin.
Boğa: Sevgili Boğa, sabah uyandığında birtakım rutinlerini değiştirme kararı alabilirsin. Yakın çevren bu duruma alışamayabilir. İçinde bulunduğun dönüşümü daha yavaş gerçekleştirmelisin.
İkizler: Parasal konular ile ilgili sorunlar yaşıyorsun. Aile büyüklerinden aldığın destekle bu konuyu çözüme kavuşturtulabilirsin. Ağır kanlı insanlara karşı tahammülün azalıyor.
Yengeç: Sakin tavırların ile dikkatleri üzerine çekiyorsun. İş yerinde gösterdiğin olgunluk işlerin hatasız ilerlemesine yardımcı olabilir. Banka hesaplarında düzenlemeye gidebilirsin
Aslan: Güne motivasyonun yüksek başlıyorsun. Yüksek performansın işine de yansıyabilir. Özel hayatında olan çalkantıları görmezden gelmek isteyebilirsin.
Başak: Düzen ve tertibe olan takıntın yakın çevreni zorlayabilir. Bu konuda insanlara karşı anlayış göstermesini öğrenmelisin. İşin ile ilgili konularda daha pratik düşünüyorsun.
Terazi: Zevklerin konusunda değişik alanlara yönelebilirsin. Bu yönelim sırasında bilmediğin yeteneklerin ortaya çıkabilir. Uzun zamandır görüşmediğin çocukluk arkadaşından haber alabilirsin.
Akrep: İlişkisi olmayan bir Akrep burcuysan sosyal medyada karşılaşacağın bir fotoğraf içini aniden ısıtabilir. İçini ısıtan kişiye mesaj atmak konusunda arkadaşlarına fikir danışabilirsin.
Yay: Ekonomik anlamda kendini güçlü hissediyorsun. Ani aldığın bir karar ile sosyal medya hesaplarını kapatabilir ya da hesaplarında temizlik yapabilirsin.
Oğlak: Bugün teknolojik ürünlerinde oluşan sorun nedeniyle teknik servislerde vaktini geçirebilirsin. Sakinliğini korumak için elinden geleni yapıyorsun.
Kova: İş hayatında mücadelenin arttığı bir günden geçiyorsun. Duruma başlarda alışamasan da hırsın ve azmin yavaş yavaş artıyor. İlişkisi olan bir Kova burcuysan güven problemleri yaşayabilirsin.
Balık: Hayallere fazla bağlı olman gerçeklerden uzaklaşmana neden oluyor. Evli bir Balık burcuysan eşinin realist bakış açısı durumu dengeliyor. Kendini yorgun hissedebilirsin.
İyicil Yeniay'ın Burçlara Etkisi
Dün gerçekleşen Yeni Ay aslında bu yılın en yaraları saran ve yıl boyunca nelerin üstesinden geldiğimizi gözler önüne seren bir Yeni Ay'dı. Yeniay bizlere çözdüğümüz konuların ardından tedbir aldık mı? Almadık mı? Konusunun da üzerinde duracak. Dikkat etmemiz gereken alanları gösterecek bizlere. Peki dün yaşanan bu Yeni Ay'ın hayatlarımıza ve burçlarımıza etkisini merak ediyor musunuz?
KOÇ: Çevrenizdeki kişiler ile anlaşmak konusunda bazı zorluklar çekebilirsiniz. Çalışma hayatınızda yeni fırsatlar önünüze çıkabilir, uzun zamandır beklediğiniz fırsat kapınızı çalabilir.
BOĞA: Uzun zamandır dikkat etmediğiniz bir sağlık durumunuz varsa bu Yeniay ile birlikte daha dikkatli bir yapıya bürünebilirsiniz. Hayatınızdaki önemli kırmızı çizgilerinizden taviz vermiyorsunuz.
İKİZLER: Yaşadığınız zorlukların üstesinden bu iyicil Yeniay la gelmek istiyorsunuz. Özellikle ikili ilişkilerde kendinize karşı daha az baskı yapmak istiyorsunuz. Kontrollü bir şekilde iletişim kurmak isteyeceksiniz.
YENGEÇ: Yeniay'ın burcunuza etkisini oldukça hissedeceksiniz. Özellikle pandemi döneminde kendinizi kabuğunuzdan çıkamamış gibi hissettiyseniz sosyal yaşantınıza geri dönmek isteyebilirsiniz. Maddi yönden beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir.
ASLAN: Uzun yolculuklara çıkmayı ve dinlenmeyi planlarken bir takım işlerle boğulabilirsiniz. Yoğunluk bitmez dediğinizde sürpriz bir ilişki kapınızı çalabilir. Bu döngüde duygusal anlamdaki yalnızlığınız son bulabilir.
BAŞAK: İyicil gerçekleşecek bu Yeniay yolculuk ve seyahat evinizde etkili olacak. Zorunlu bir şekilde yapmak zorunda olduğunuz değişimlerin sizi olgunlaştırdığını göreceksiniz. Gökyüzünün en şifalı Yeniay'ına doğru yürüyorsunuz.
TERAZİ: Hayatınıza yeni insanlar dahil olurken kendinizi ikili ilişkilere karşı bir adım daha yakın hissedeceksiniz. Özgüveniniz artarken proje bazlı işlerinizde önemli gelişmeler kaydedebilirsiniz.
AKREP: İlişkinizle ilgili bir takım kıskançlıklarınız varsa bunları çok daha rahat bir biçimde üstesinden gelebileceksiniz. Ailenizle ilgili sorunlarınız varsa onların yaptığı hataları bu dönem daha net fark edebilirsiniz.
YAY: Öfkenizi bir nebze hafifletmenin yollarını bulacaksınız. Ödemeleriniz ile ilgili örneğin nafaka veya miras gibi konularda beklentileriniz varsa bu sorunları atlatacaksınız. Evliliğinizle ilgili kıskançlık probleminiz varsa biraz abarttığınızı düşünebilirsiniz.
OĞLAK: 7. Evinizde gerçekleşecek olan Yeniay sağlık konusunda sizi uyarabilir. Eğer çocuk sahibi bir Oğlak burcuysanız bu Yeniay çocuğunuzu eğitim alanında etkileyecek. Eğitimindeki geleceği gözden geçirirken yeni planlamalar ve araştırmalar yapabilirsiniz.
KOVA: Bu Yeniay uzun zamandır yaşadığınız yorgunlukları ve kırgınlıkları tedavi edecek. İlişkisi olan bir Kova burcuysanız ilişkinizle ilgili bir takım sorunları daha açıkça konuşabileceksiniz.
BALIK: Uzun zamandır dile getirmek istediğiniz ama dile getiremediğiniz sözleri söylerken bulabilirsiniz kendinizi. Yakınınızda davranışlarını beğenmediğiniz kişiler varsa tepkileriniz daha net olacak.