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'Zorla ' iddiaları sonrası 'dan eşi 'a destek! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan aşk dolu paylaşım...

Eski oyuncu 'in hakkındaki şoke eden iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Aslantuğ ile geçmişte ilişki yaşadıklarını söyleyen Şehriban Emirli, Mehmet Aslantuğ'un zorlamasıyla iki defa merdiven altı olduğunu ve bu yüzden bir daha çocuk sahibi olamadığını iddia etti. O yıllarda yasak olmasına rağmen Mehmet Aslantuğ'un baskısıyla merdiven altı olarak tabir edilen bir muayenehanede kürtaj olduğunu söyleyen Şehriban Emirli'ye Mehmet Aslantuğ'dan jet yanıt geldi. Mehmet Aslantuğ'un 26 yıllık eşi 'da eşine destek olurcasına sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşarak aşk dolu bir not düştü.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 17:53 Son Güncelleme: 20.7.2020 18:03 ABONE OL
'Zorla kürtaj' iddiaları sonrası Arzum Onan'dan eşi Mehmet Aslantuğ'a destek! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan aşk dolu paylaşım...

Eski oyuncu 'in hakkındaki şoke eden iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Aslantuğ ile geçmişte ilişki yaşadıklarını söyleyen Şehriban Emirli, Mehmet Aslantuğ'un zorlamasıyla iki defa merdiven altı olduğunu ve bu yüzden bir daha çocuk sahibi olamadığını iddia etti.

'Zorla kürtaj' iddiaları sonrası Arzum Onan'dan eşi Mehmet Aslantuğ'a destek! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan aşk dolu paylaşım...

Emirli henüz 18 yaşındayken tanıştığı 'la aynı filmde oynadıklarını sonrasında aralarında tutkulu bir aşk yaşandığını ve iki kez hamile kaldığını iddia etti. ilk bebeklerini 3 aylık hamileyken o yıllarda yasal olmamasına rağmen Mehmet Aslantuğ'un ısrarı ve baskısı sonunda aldırdığını ileri sürdü.

MELDİVEN ALTI KÜRTAJ İDDİASI

Bir sene sonra tekrar hamile kaldığını ancak aynı baskılar sonrası Mehmet Aslantuğ'un bulduğu bir merdiven altı klinikte aldırdığını iddia etti. Şehriban Emirli o dönem pek çok doktorun hem kendisini hem de Mehmet Aslantuğ'a "Bu bir cinayet olur. Bebek artık 5 aylık. Ayrıca anne operasyon sırasında hayatını kaybedebilir, anne adayı ömür boyu bir daha hamile kalamayabilir" diye uyardığını buna rağmen ikinci çocuğunu da aldırmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

Uçan Kuş'a yaptığı açıklamalarda üst üste yaşadığı bu travmalardan sonra kısır kaldığını ve Mehmet Aslantuğ'dan ayrıldığını söyleyen Şehriban Emirli "Bir daha hiç hamile kalamadım. Yaşadığım evlilik bu yüzden bitti" dedi.

'Zorla kürtaj' iddiaları sonrası Arzum Onan'dan eşi Mehmet Aslantuğ'a destek! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan aşk dolu paylaşım...

MEHMET ASLANTUĞ'DAN SERT AÇIKLAMA

'nin yıllar sonra anlattığı bu olaylara sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu açıklamasında "Çok yazık! 33 yıl önce bir film seti arkadaşlığı 'hayat arkadaşlığı'diye tariflenip asılsız ithamlarla gündem yaratma aç gözlülüğüne yelteniyor!" dedi.

'Zorla kürtaj' iddiaları sonrası Arzum Onan'dan eşi Mehmet Aslantuğ'a destek! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan aşk dolu paylaşım...

Aslantuğ daha sonra ise Erol Köse'yi ima ederek "Tartışmalı karakterleriyle magazin dünyasına sığınmış birileri de şahitlik ediyor" yorumunda bulundu.

'Zorla kürtaj' iddiaları sonrası Arzum Onan'dan eşi Mehmet Aslantuğ'a destek! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan aşk dolu paylaşım...

'un 26 yıllık eşi 'da eşine destek olurcasına sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşarak aşk dolu bir not düştü.

'Zorla kürtaj' iddiaları sonrası Arzum Onan'dan eşi Mehmet Aslantuğ'a destek! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan aşk dolu paylaşım...

rzum Onaneşi ile karesini Instagram hesabından "26 yıldır bana yaşattığın her bir saat için teşekkür ederim yüreği güzel sevgili" notuyla paylaştı.

'Zorla kürtaj' iddiaları sonrası Arzum Onan'dan eşi Mehmet Aslantuğ'a destek! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan aşk dolu paylaşım...
'Zorla kürtaj' iddiaları sonrası Arzum Onan'dan eşi Mehmet Aslantuğ'a destek! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan aşk dolu paylaşım...
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'Zorla kürtaj' iddiaları sonrası Arzum Onan'dan eşi Mehmet Aslantuğ'a destek! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan aşk dolu paylaşım...
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