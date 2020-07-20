'Zorla kürtaj' iddiaları sonrası Arzum Onan'dan eşi Mehmet Aslantuğ'a destek! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan aşk dolu paylaşım...

Eski oyuncu Şehriban Emirli'in Mehmet Aslantuğ hakkındaki şoke eden iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Aslantuğ ile geçmişte ilişki yaşadıklarını söyleyen Şehriban Emirli, Mehmet Aslantuğ'un zorlamasıyla iki defa merdiven altı kürtaj olduğunu ve bu yüzden bir daha çocuk sahibi olamadığını iddia etti.
Emirli henüz 18 yaşındayken tanıştığı Mehmet Aslantuğ'la aynı filmde oynadıklarını sonrasında aralarında tutkulu bir aşk yaşandığını ve iki kez hamile kaldığını iddia etti. Şehriban Emirli ilk bebeklerini 3 aylık hamileyken o yıllarda yasal olmamasına rağmen Mehmet Aslantuğ'un ısrarı ve baskısı sonunda aldırdığını ileri sürdü.
MELDİVEN ALTI KÜRTAJ İDDİASI
Bir sene sonra tekrar hamile kaldığını ancak aynı baskılar sonrası Mehmet Aslantuğ'un bulduğu bir merdiven altı klinikte aldırdığını iddia etti. Şehriban Emirli o dönem pek çok doktorun hem kendisini hem de Mehmet Aslantuğ'a "Bu bir cinayet olur. Bebek artık 5 aylık. Ayrıca anne operasyon sırasında hayatını kaybedebilir, anne adayı ömür boyu bir daha hamile kalamayabilir" diye uyardığını buna rağmen ikinci çocuğunu da aldırmak zorunda kaldığını ileri sürdü.
Uçan Kuş'a yaptığı açıklamalarda üst üste yaşadığı bu travmalardan sonra kısır kaldığını ve Mehmet Aslantuğ'dan ayrıldığını söyleyen Şehriban Emirli "Bir daha hiç hamile kalamadım. Yaşadığım evlilik bu yüzden bitti" dedi.
MEHMET ASLANTUĞ'DAN SERT AÇIKLAMA
Şehriban Emirli'nin yıllar sonra anlattığı bu olaylara Mehmet Aslantuğ sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu açıklamasında "Çok yazık! 33 yıl önce bir film seti arkadaşlığı 'hayat arkadaşlığı'diye tariflenip asılsız ithamlarla gündem yaratma aç gözlülüğüne yelteniyor!" dedi.
Aslantuğ daha sonra ise Erol Köse'yi ima ederek "Tartışmalı karakterleriyle magazin dünyasına sığınmış birileri de şahitlik ediyor" yorumunda bulundu.
Mehmet Aslantuğ'un 26 yıllık eşi Arzum Onan'da eşine destek olurcasına sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşarak aşk dolu bir not düştü.
rzum Onaneşi Mehmet Aslantuğ ile karesini Instagram hesabından "26 yıldır bana yaşattığın her bir saat için teşekkür ederim yüreği güzel sevgili" notuyla paylaştı.