'Zorla kürtaj' iddiaları sonrası Arzum Onan'dan eşi Mehmet Aslantuğ'a destek! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan aşk dolu paylaşım...

Emirli henüz 18 yaşındayken tanıştığı Mehmet Aslantuğ'la aynı filmde oynadıklarını sonrasında aralarında tutkulu bir aşk yaşandığını ve iki kez hamile kaldığını iddia etti. Şehriban Emirli ilk bebeklerini 3 aylık hamileyken o yıllarda yasal olmamasına rağmen Mehmet Aslantuğ'un ısrarı ve baskısı sonunda aldırdığını ileri sürdü.

MELDİVEN ALTI KÜRTAJ İDDİASI

Bir sene sonra tekrar hamile kaldığını ancak aynı baskılar sonrası Mehmet Aslantuğ'un bulduğu bir merdiven altı klinikte aldırdığını iddia etti. Şehriban Emirli o dönem pek çok doktorun hem kendisini hem de Mehmet Aslantuğ'a "Bu bir cinayet olur. Bebek artık 5 aylık. Ayrıca anne operasyon sırasında hayatını kaybedebilir, anne adayı ömür boyu bir daha hamile kalamayabilir" diye uyardığını buna rağmen ikinci çocuğunu da aldırmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

Uçan Kuş'a yaptığı açıklamalarda üst üste yaşadığı bu travmalardan sonra kısır kaldığını ve Mehmet Aslantuğ'dan ayrıldığını söyleyen Şehriban Emirli "Bir daha hiç hamile kalamadım. Yaşadığım evlilik bu yüzden bitti" dedi.