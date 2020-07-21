Demet Akalın tepki çeken Pınar Gültekin cinayeti paylaşımına açıklık getirdi!

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in sevgilisi tarafından vahşice katledilmesinin yankıları sürerken sosyal medyadan da kadın cinayetlerine isyan eden sesler yükseliyor. Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.
Tepki yağan vahşet ile ilgili sanat camiasından birçok isim paylaşımda bulundu. Bu ünlülerden biri de Demet Akalın idi.
Demet Akalın'ın Twitter sayfasına "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya" notunu düştü. Takipçileri Demet Akalın'a tepki gösterdi.
Demet Akalın, kendisine yazılan 'Nasıl sığdırmış? Soruya bakar mısın? Şaka gibi.', 'Kadının öldürülmesi değil de üzerine beton dökülmesi mi tek sorun. Bu tweet'i atarken utanmadınız mı hiç ?', 'Sence kısa olan bir kız mı sığdırılmayı hak ediyor?' yorumlarının ardından açıklama yaptı:
"İfadesinde kıskançlık krizine girdim diyor! Ulan hangi kriz hangi delilik betonu aklına getirir! Ona istinaden yazıyorum!"
Demet Akalın'ın konuyla ilgili gelen eleştirilere verdiği yanıtlardan bazıları
"Sen tv da varilin resmini görüp nasıl bi canilik diye düşünmediysen tabi yazık!"