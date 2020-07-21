Muğla'da beş gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirtilen Gültekin'in cesedi Menteşe İlçesi'nde ormanlık alandaki varilin içerisinde bulundu. Kadın cesedinin Pınar Gültekin'e ait olduğu kesin tespit edilince eski sevgilisi Cemal Metin A. gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti.

BİR TEZAT DAHA ORTAYA ÇIKTI

Pınar Gültekin'in bir cinayete kurban gittiği haberi duyulunca siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok isim bu cinayete tepki gösterdi. Ancak ihraç edilen HDP'li milletvekili Tuma Çelik'in amcasının kızına tecavüz ettiğine dair iddiaların ardından çoğu kişi bu konuda ses çıkarmadı. Tarkan ise uzun süre kadına şiddet, taciz ve cinayet konusu hakkında yazmazken Gültekin cinayeti sonrası Twitter'dan açıklamalar da bulundu.

NEDEN SUSTUĞU SORULDU

Tarkan şunları söyledi: "Katillere, canilere lanet okumak ne işe yaradı bugüne kadar? Hiç bir işe yaramadı, yaramıyor... Katillere hakettiği cezaları vermeyip, bir de cezalarını hafifletecek abuk sabuk gerekçelerle bu canavarların yanında duran bu düzen ne zaman değişecek? Ey yetkililer! Siz nasıl rahat uyuyorsunuz geceleri? Her gün ülkemizde kadınlar öldürülüyor, şiddet görüyor ve bir türlü yapılması gerekeni yapmıyorsunuz.

Hafifletilmiş cezalarla bu canileri tekrar topluma salıyorsunuz. İçiniz, vicdanınız nasıl rahat ediyor?" dedi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda 'Günaydın Tarkan' denildi. Tarkan'ın HDP'deki şiddet ve tecavüz olaylarına sessiz kalması garpsendi. HDP'deki tecavüz olayına ses çıkarmayan Tarkan'a sitem edildi.