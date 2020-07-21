Herkesin konuştuğu cazcı Büşra Kayıkçı mimar çıktı

İstanbulKültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle sonbahar aylarında gerçekleştirilecek 27. İstanbul Caz Festivali kapsamındaki Genç Caz konserlerinde sahne alacak müzisyenler belirlendi. Türkiye'de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve toplulukların festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturup onları profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı amaçlayan Genç Caz'ın seçtiği isimler arasında Büşra Kayıkçı da yer aldı. Müzik yeteneğiyle dikkat çeken Kayıkçı, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline geldi. Kayıkçı, sevincini sosyal medya hesabından paylaşınca da belli bir kesim tarafından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Olumsuz yorumlara kulaklarını tıkayan genç cazcı, sosyal medya hesabından şu karşılığı verdi: "Destekler ve tebrikler için çok teşekkür ederim. Geri kalanlarıyla ilgilenmiyorum. Ömrüm yettiğince üreteceğim."Piyano eğitimine 9 yaşında klasik Batı müziği ve solfej sınıfı ile başlayan, 10 yıla yakın eğitim alan Kayıkçı, aynı zamanda mimar. 90 doğumlu Kayıkçı'nın dijital platformlarda yayınlanmış 3 albümü var.Kayıkçı'ya çağ dışı yorumlar yazanların dışında destek mesajları gönderenlerin sayısı da oldukça fazla. Genç müzisyene, 'Kimseye aldırma, yolun açık, kulakların sadece müziğinle dolu olsun', 'Müziğin ve sen mükemmelsin, üretmeye devam et', 'İyi bir müzisyensin, notalarına bak gerisini takma' gibi yüzlerce yorum yapıldı. Ünlü oyuncu Begüm Kütük de şu paylaşımı yaptı: 'Muazzam performans!'