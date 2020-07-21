Kars’ta kaybolan anne-oğuldan acı haber geldi

45 yaşındaki Figen Karadağ, 24 yaşındaki oğlu Mert'i de yanına alarak memleketi Kars'a gitti. Tek hayali oradan bir ev almaktı. Karadağ, Kars'ta bulunduğu süre zarfınca bir inşaat firmasında çalışan işçilere yemek yaparak geçim sağlıyordu. Orada tanıştığı Mesut, bir ev bulduğunu, 140 bin TL olduğunu ama acil satıldığı için 100 bin TL verebileceğini söyleyerek Karadağ'ın bankasında bulunan 82 bin TL'lik birikimini almasını söyledi. Karadağ İstanbul'daki kızı Şeyda'ya durumu anlattı. Fakat Şeyda, o görüşme sonrası annesine ve erkek kardeşine ulaşamadı. Ailesinin hayatından endişe eden Şeyda, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Anne-oğul için Kars Emniyeti soruşturma başlattı. Polis, yaşadıkları evin çöp kovasında kanlı mendiller ve tavanda kurşun deliği olduğunu fark etti. Soruşturma sonucunda Mesut, paralarını almak için anne ve oğlu tüfekle öldürdüğünü, cesetleri ise evindeki kuyuya attığını itiraf etti.