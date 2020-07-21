SON DAKİKA - Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın evlilikleri çatırdıyor mu? Ezgi Öcel, Özilhan'ı ifşa etti!

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çiftinin 9 yıllık evliliklerinde sorun çıktı. Edinilen son dakika haberine göre; Ezgi Öcel isimli bir manken, İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulundu. "Yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmesi üzerine Yasemin Özilhan'dan da yanıt gecikmedi.
Ezgi Öcel isimli bir manken İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etti. Yasemin Özilhan ise bu durumun ardından eşini takipten çıktı.
İşte son dakika gelişmeleri...
Yasemin Özilhan, Ezgi Öcel isimli bir mankenin üç fotoğrafını beğendiği için iki çocuğunun babası olan 9 yıllık eşi İzzet Özilhan'ı takip etmeyi bıraktı!
Ezgi Öcel isimli bir manken, Yasemin Özilhan'ın 9 yıllık eşi İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulundu! Öcel, "yine başladı büyük fanım" notuyla Özilhan'ın fotoğraflarını beğendiğini ifşaladı. İki çocuğu olan Anadolu grubunun veliahtı Özilhan, Öcel ile takipleşmiyor.