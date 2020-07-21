SON DAKİKA - Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın evlilikleri çatırdıyor mu? Ezgi Öcel, Özilhan'ı ifşa etti!

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çiftinin 9 yıllık evliliklerinde sorun çıktı. Edinilen son dakika haberine göre; Ezgi Öcel isimli bir manken, İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulundu. "Yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmesi üzerine Yasemin Özilhan'dan da yanıt gecikmedi.

YASEMİN ÖZİLHAN İZZET ÖZİLHAN ÇİFTİNİN EVLİLİKLERİ ÇATIRDIYOR MU?

Ezgi Öcel isimli bir manken İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etti. Yasemin Özilhan ise bu durumun ardından eşini takipten çıktı.

İşte son dakika gelişmeleri...