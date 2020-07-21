Haberler Günaydın Haberleri SON DAKİKA - Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın evlilikleri çatırdıyor mu? Ezgi Öcel, Özilhan'ı ifşa etti!

- ile 'ın evlilikleri çatırdıyor mu? , Özilhan'ı ifşa etti!

Ünlü camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden ile çifti hakkında haberi geldi. 9 yıllık evlilikleri, İzzet Özilhan'ın isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesi ile çatırdamaya başladı. Ezgi Öcel, "yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etti. Emine ve Ela isimli iki kız çocuğu bulunan çift boşanıyor mu sorularını akıllara getirirken Anadolu grubunun veliahtı İzzet Özilhan ile Ezgi Öcel ise takipleşmiyor. Bu durumun ardından ise Yasemin Özilhan bombayı patlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 21.7.2020 10:12 Son Güncelleme: 21.7.2020 10:14 ABONE OL
SON DAKİKA - Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın evlilikleri çatırdıyor mu? Ezgi Öcel, Özilhan'ı ifşa etti!

ve çiftinin 9 yıllık evliliklerinde sorun çıktı. Edinilen haberine göre; isimli bir manken, İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulundu. "Yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmesi üzerine Yasemin Özilhan'dan da yanıt gecikmedi.

YASEMİN ÖZİLHAN İZZET ÖZİLHAN ÇİFTİNİN EVLİLİKLERİ ÇATIRDIYOR MU?

Ezgi Öcel isimli bir manken İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etti. Yasemin Özilhan ise bu durumun ardından eşini takipten çıktı.

İşte son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA - Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın evlilikleri çatırdıyor mu? Ezgi Öcel, Özilhan'ı ifşa etti!

, isimli bir mankenin üç fotoğrafını beğendiği için iki çocuğunun babası olan 9 yıllık eşi 'ı takip etmeyi bıraktı!

Ezgi Öcel isimli bir manken, Yasemin Özilhan'ın 9 yıllık eşi İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulundu! Öcel, "yine başladı büyük fanım" notuyla Özilhan'ın fotoğraflarını beğendiğini ifşaladı. İki çocuğu olan Anadolu grubunun veliahtı Özilhan, Öcel ile takipleşmiyor.

SON DAKİKA - Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın evlilikleri çatırdıyor mu? Ezgi Öcel, Özilhan'ı ifşa etti!
SON DAKİKA - Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın evlilikleri çatırdıyor mu? Ezgi Öcel, Özilhan'ı ifşa etti!
SON DAKİKA - Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın evlilikleri çatırdıyor mu? Ezgi Öcel, Özilhan'ı ifşa etti!
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA - Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın evlilikleri çatırdıyor mu? Ezgi Öcel, Özilhan'ı ifşa etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA