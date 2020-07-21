Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 21 Temmuz 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Başak: Düzen ve tertibe olan takıntın yakın çevreni zorlayabilir. Bu konuda insanlara karşı anlayış göstermesini öğrenmelisin. İşin ile ilgili konularda daha pratik düşünüyorsun.

Terazi: Zevklerin konusunda değişik alanlara yönelebilirsin. Bu yönelim sırasında bilmediğin yeteneklerin ortaya çıkabilir. Uzun zamandır görüşmediğin çocukluk arkadaşından haber alabilirsin.

Akrep: İlişkisi olmayan bir Akrep burcuysan sosyal medyada karşılaşacağın bir fotoğraf içini aniden ısıtabilir. İçini ısıtan kişiye mesaj atmak konusunda arkadaşlarına fikir danışabilirsin.

Yay: Ekonomik anlamda kendini güçlü hissediyorsun. Ani aldığın bir karar ile sosyal medya hesaplarını kapatabilir ya da hesaplarında temizlik yapabilirsin.

Oğlak: Bugün teknolojik ürünlerinde oluşan sorun nedeniyle teknik servislerde vaktini geçirebilirsin. Sakinliğini korumak için elinden geleni yapıyorsun.

Kova: İş hayatında mücadelenin arttığı bir günden geçiyorsun. Duruma başlarda alışamasan da hırsın ve azmin yavaş yavaş artıyor. İlişkisi olan bir Kova burcuysan güven problemleri yaşayabilirsin.

Balık: Hayallere fazla bağlı olman gerçeklerden uzaklaşmana neden oluyor. Evli bir Balık burcuysan eşinin realist bakış açısı durumu dengeliyor. Kendini yorgun hissedebilirsin.