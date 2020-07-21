Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 22 Temmuz 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 22 Temmuz 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Güneş aslan burcunda" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: 14 Şubat 2005'te hayatımıza giren ve Dünyanın en büyük video içeriği paylaşım ağı olan YouTube ile ilgili skandalların dönemi başlıyor. Bu mecrada birçok video silinirken kaybolan hesapları da konuşacağız. Merkür - Uranüs 60'lığı eğlence sektörü ile medya sektörünün uzantılarını, global ortaklıkları ifade edebilir. Güneş Aslan burcunda! Bir ay boyunca eğlence ve yeme - içme sektöründe geçmişten gelen yasaklar yeniden düzenlenebilir.
Koç: Kişisel problemlerinde ortaya koyduğun pratik tavrını işinde ortay koyamıyor olabilirsin. Bu konuda keskin bir değişiklik yapma ihtiyacı duyuyor olabilirsin.
Boğa: Hareketli bir gün geçirebilirsin. Geleceğe dair hedeflerinde adımlar atacağın bir gün olabilir. Bu konuda keskin kararlardan uzak duruyorsun. İş yerinde gerçekleşen projelere odaklanıyorsun.
İkizler: İlişkisi olan bir İkizler burcuysan aşk hayatında yaşadığın belirsizliklerin olabilir. Bu belirsizlikleri biran öne giderip geleceğe odaklanmak istiyorsun. Hayata dair önceliklerini belirlemelisin.
Yengeç: Karşına çıkan fırsatlarda ciddi değişiklikler olabilir. Önüne çıkan fırsatlar konusunda tereddüt etmeden aktif ve atılgan olmalısın. Yakın bir dostun ile aranızda küslük olabilir.
Aslan: İşin konusunda ilerlerken aklının bir köşesinde her zaman olan geçmiş tecrübeler sana fayda sağlıyor. Yatırım yapmak için ayırdığın para yeterli olmayabilir.
Başak: Gün içinde gerçekleşen her aktivitede, olayda fazla düşünüyorsun. Hata yapmaktan korkacağın bir gün olabilir. Kaygılarını kontrol altında tutmalısın.
Terazi: İş yerinde ortaya koyduğun faydalı projeler patronlarının dikkatini çekiyor. Ailesel konuların üstüne düşen sorumluluklarını ihmal ettiğini düşünebilirsin.
Akrep: Yaptığın seçimlerde dikkatli kararlar vermen gerekebilir. İş yerinde gösterdiğin emeklerin ziyan olmasını istemiyorsun. Yeteneklerin konusunda kendinde yeni keşfettiğin yönlerin seni şaşırtabilir.
Yay: İş hayatına fazla odaklanman kendine karşı olan sorumluluklarını unutmana neden olabilir. Bu konuda şartlarını dengelemek isteyebilirsin. Ailenden maddi konularda tavsiyeler alabilirsin.
Oğlak: Eğitim gören bir Oğlak burcuysan bu konuda yeni adımlar atabilir çalışmalar başlatabilirsin. Neden sonuç ilişkisi senin için çok önemli. Kararlarını bu doğrultuda alıyorsun.
Kova: İlişki hayatında karşılaştığın sorunlarını çözmek için daha cesaretli davranmalısın. Sevgilin şu sıralar bu konuda sana karşı sitemkâr olabilir. İçsel olarak durumu değerlendirebilirsin.
Balık: Duygusal anlamda keskin çizgilere sahip olman yalnız bir Balık burcuysan işini zorlaştırabilir. Kendini biraz yumuşatabilirsin. Ne istediğine karar vermen gerekebilir.
GÜNEŞ ASLAN BURCUNDA
Güneş ateş burcuna geçerken, ışığı gözleri kamaştıracak. Bizlerse Aslan burcunun ışığına kapılacağız. Yükselen duyguların esiri mi olacağız? Yoksa bu duygularla gücümüze güç mü katacağız? Güneş, en güçlü olduğu burca geçerek bu soruları cevaplayacak.
Gök kubbe her zamankinden farklı evrelerden geçerken 22 Temmuz tarihinde Güneş Aslan burcunda konumlanacak. Zincirlerinden kurtulamayan karakterler bu konumlanma ile beraber zincirlerini kıracaklar. Gökyüzü özgürlüğünün peşinde olanları konuşacağımızı işaret ederken, Güneş ise en sevdiği burçta konumlanacak.
Cevapsız Soru Kalmayacak!
İçinde bulunduğumuz yüzyıl bizleri bambaşka düşüncelere sokarken aslında ilgilenmemiz gereken noktalardan uzaklaşmamamız gerektiğini daha iyi anlayacağız. Bir yandan odak noktamızdaki bu dengesizliğin sebebini öğrenmeye çalışırken bir yandan da çevremizde bizi düşündüren bir takım durumlarla da karşılaşacağız. Güneş'in Aslan hali bizleri daha sorgulayıcı ve meraklı yapacak.
Teknoloji ve Hayatlarımız Arasındaki İnce Çizgiyi Göreceğiz
3 Ağustos tarihine kadar Güneş Aslan burcunda olacak ama bu tarihte Ay karşısına geçecek ve aynı zamanda Dolunay gerçekleşecek. Dolunay'ın gerçekleşmesiyle de teknoloji dünyası ve bu dünyayı ayakta tutan platformlar farklı bir sürecin içerisinde bulacaklar kendilerini. Kısacası Güneş Aslan burcuna geçerken aynı zamanda teknoloji kavramının da tam ortasından geçecek. Peki teknoloji dünyasını neler bekleyebilir?
Aslan Burcunun Arşa Yükselen Duyguları…
Güneş, yöneticisi olduğu Aslan burcundayken duygularımızın ve tepkilerimizin yükseldiğini her anımızda daha net hissedeceğiz. Hal ve davranışlarımızdaki dengeyi sağlamak hem kendi içimizdeki tutarlı yapıyı korumak hem de çevremizde daha kontrollü bir intiba bırakmak açısından çok önemli. Yoksa tabiri caizse, açık sözlü olayım derken bir takım patavatsızlıklar ortaya çıkabilir. İstemediğimiz durumların tam ortasında bulabiliriz kendimizi. İçimizdeki bütün çıkmazları aşmak isteyeceğiz.