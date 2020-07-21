Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 22 Temmuz 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 22 Temmuz 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Güneş aslan burcunda" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: 14 Şubat 2005'te hayatımıza giren ve Dünyanın en büyük video içeriği paylaşım ağı olan YouTube ile ilgili skandalların dönemi başlıyor. Bu mecrada birçok video silinirken kaybolan hesapları da konuşacağız. Merkür - Uranüs 60'lığı eğlence sektörü ile medya sektörünün uzantılarını, global ortaklıkları ifade edebilir. Güneş Aslan burcunda! Bir ay boyunca eğlence ve yeme - içme sektöründe geçmişten gelen yasaklar yeniden düzenlenebilir.

Koç: Kişisel problemlerinde ortaya koyduğun pratik tavrını işinde ortay koyamıyor olabilirsin. Bu konuda keskin bir değişiklik yapma ihtiyacı duyuyor olabilirsin.

Boğa: Hareketli bir gün geçirebilirsin. Geleceğe dair hedeflerinde adımlar atacağın bir gün olabilir. Bu konuda keskin kararlardan uzak duruyorsun. İş yerinde gerçekleşen projelere odaklanıyorsun.

İkizler: İlişkisi olan bir İkizler burcuysan aşk hayatında yaşadığın belirsizliklerin olabilir. Bu belirsizlikleri biran öne giderip geleceğe odaklanmak istiyorsun. Hayata dair önceliklerini belirlemelisin.

Yengeç: Karşına çıkan fırsatlarda ciddi değişiklikler olabilir. Önüne çıkan fırsatlar konusunda tereddüt etmeden aktif ve atılgan olmalısın. Yakın bir dostun ile aranızda küslük olabilir.

Aslan: İşin konusunda ilerlerken aklının bir köşesinde her zaman olan geçmiş tecrübeler sana fayda sağlıyor. Yatırım yapmak için ayırdığın para yeterli olmayabilir.