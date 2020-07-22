Demet Akalın tepki çeken Pınar Gültekin cinayeti paylaşımına açıklık getirdi! İşte o açıklama

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çeken cinayeti paylaşımına açıklık getirdi! İşte o açıklama

27 yaşındaki üniversite öğrencisi 'in sevgilisi tarafından vahşice katledilmesinin yankıları sürerken sosyal medyadan da kadın cinayetlerine isyan eden sesler yükseliyor. Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı. yağan vahşet ile ilgili sanat camiasından birçok isim paylaşımda bulundu. Bu ünlülerden biri de idi. Demet Akalın'ın sayfasına "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya" notunu düştü. Takipçileri Demet Akalın'a tepki gösterdi. Demet Akalın sonrasında attığı 'tweet'ler ile sözlerine açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 07:36 Son Güncelleme: 22.7.2020 07:37 ABONE OL
Demet Akalın tepki çeken Pınar Gültekin cinayeti paylaşımına açıklık getirdi!

27 yaşındaki üniversite öğrencisi 'in sevgilisi tarafından vahşice katledilmesinin yankıları sürerken sosyal medyadan da kadın cinayetlerine isyan eden sesler yükseliyor. Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Demet Akalın tepki çeken Pınar Gültekin cinayeti paylaşımına açıklık getirdi!

yağan vahşet ile ilgili sanat camiasından birçok isim paylaşımda bulundu. Bu ünlülerden biri de idi.

Demet Akalın tepki çeken Pınar Gültekin cinayeti paylaşımına açıklık getirdi!

'ın sayfasına "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya" notunu düştü. Takipçileri Demet Akalın'a gösterdi.

Demet Akalın tepki çeken Pınar Gültekin cinayeti paylaşımına açıklık getirdi!

sonrasında attığı 'tweet'ler ile sözlerine açıklık getirdi.

Demet Akalın tepki çeken Pınar Gültekin cinayeti paylaşımına açıklık getirdi!

, kendisine yazılan 'Nasıl sığdırmış? Soruya bakar mısın? Şaka gibi.', 'Kadının öldürülmesi değil de üzerine beton dökülmesi mi tek sorun. Bu tweet'i atarken utanmadınız mı hiç ?', 'Sence kısa olan bir kız mı sığdırılmayı hak ediyor?' yorumlarının ardından açıklama yaptı:

Demet Akalın tepki çeken Pınar Gültekin cinayeti paylaşımına açıklık getirdi!

"İfadesinde kıskançlık krizine girdim diyor! Ulan hangi kriz hangi delilik betonu aklına getirir! Ona istinaden yazıyorum!"

Demet Akalın tepki çeken Pınar Gültekin cinayeti paylaşımına açıklık getirdi!

'ın konuyla ilgili gelen eleştirilere verdiği yanıtlardan bazıları

"Sen tv da varilin resmini görüp nasıl bi canilik diye düşünmediysen tabi yazık!"

Demet Akalın tepki çeken Pınar Gültekin cinayeti paylaşımına açıklık getirdi!
Demet Akalın tepki çeken Pınar Gültekin cinayeti paylaşımına açıklık getirdi!
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Demet Akalın tepki çeken Pınar Gültekin cinayeti paylaşımına açıklık getirdi! İşte o açıklama
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