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eşi ile kumsalda ! 43 yaşındaki ile oldu!

geçen yıl nikah masasına oturduğu eşi ile başbaşa tatile çıktı. Kızı İrem'le oğlu Ömer'i babaları 'a gönderen Demet Şener eşi Cenk Küpeli ile güneşin ve denizin tadını çıkardı. Çiçeği burnunda çift Demet Şener ile Cenk Küpeli önceki gün Turgutreis'te konakladıkları otelin plajında görüntülendi. Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli liseli aşıklar gibi dolaştılar. 43 yaşındaki ile oldu. İşte ile Cenk Küpeli'nin aşk dolu tatilinden objektiflere yansıyanlar...

Giriş Tarihi: 22.7.2020 10:49 Son Güncelleme: 22.7.2020 11:06 ABONE OL
Demet Şener eşi Cenk Küpeli ile kumsalda el ele! 43 yaşındaki Demet Şener bikinisi ile plajın gözdesi oldu!

geçen yıl nikah masasına oturduğu eşi ile başbaşa tatile çıktı. Kızı İrem'le oğlu Ömer'i babaları 'a gönderen Demet Şener eşi Cenk Küpeli ile güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Demet Şener eşi Cenk Küpeli ile kumsalda el ele! 43 yaşındaki Demet Şener bikinisi ile plajın gözdesi oldu!

Eski manken , eşi ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün Turgutreis'te bir otelin beach'inde görüntülenen çiftin sohbet ederken attığı kahkahalar bütün sahili inletti.

Demet Şener eşi Cenk Küpeli ile kumsalda el ele! 43 yaşındaki Demet Şener bikinisi ile plajın gözdesi oldu!

ile eşi liseli aşıklar gibi dolaştılar. İşte ile Cenk Küpeli'nin aşk dolu tatilinden objektiflere yansıyanlar...

Demet Şener eşi Cenk Küpeli ile kumsalda el ele! 43 yaşındaki Demet Şener bikinisi ile plajın gözdesi oldu!

43 yaşındaki bikinisi ile oldu.

Demet Şener eşi Cenk Küpeli ile kumsalda el ele! 43 yaşındaki Demet Şener bikinisi ile plajın gözdesi oldu!
Demet Şener eşi Cenk Küpeli ile kumsalda el ele! 43 yaşındaki Demet Şener bikinisi ile plajın gözdesi oldu!
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Demet Şener eşi Cenk Küpeli ile kumsalda el ele! 43 yaşındaki Demet Şener bikinisi ile plajın gözdesi oldu!
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