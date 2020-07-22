Demet Şener eşi Cenk Küpeli ile kumsalda el ele! 43 yaşındaki Demet Şener bikinisi ile plajın gözdesi oldu!

Demet Şener geçen yıl nikah masasına oturduğu eşi Cenk Küpeli ile başbaşa tatile çıktı. Kızı İrem'le oğlu Ömer'i babaları İbrahim Kutluay'a gönderen Demet Şener eşi Cenk Küpeli ile güneşin ve denizin tadını çıkardı.
Eski manken Demet Şener, eşi Cenk Küpeli ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün Turgutreis'te bir otelin beach'inde görüntülenen çiftin sohbet ederken attığı kahkahalar bütün sahili inletti.
Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli liseli aşıklar gibi el ele dolaştılar. İşte Demet Şener Küpeli ile Cenk Küpeli'nin aşk dolu tatilinden objektiflere yansıyanlar...