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Haruma Miura hayatını kaybetti

Japon oyuncu Haruma Miura,.Tokyo'daki . Polis olayda intihar şüphesi olması nedeniyle soruşturma başlattı. ölümünden 3 gün önce sosyal medyasına yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 18:28 Son Güncelleme: 22.7.2020 18:29 ABONE OL
Haruma Miura hayatını kaybetti

Japon oyuncu Haruma Miura,.Tokyo'daki . Polis olayda intihar şüphesi olması nedeniyle soruşturma başlattı. ölümünden 3 gün önce sosyal medyasına yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Haruma Miura hayatını kaybetti

Japon sinema ve televizyon yıldızı Haruma Miura, 30 yaşında hayatını kaybetti. Miura'nın, Tokyo'daki evinde menajeri tarafından bulunduğu öğrenildi. 2009 yılında Mainichi Film Ödülleri'nde ödül alan ve birçok Japon TV dizisinde oynayan Miura'yı, zirveye taşıyan rol ise Kimi Ni Todoke oldu.

Haruma Miura hayatını kaybetti

Son Instagram gönderisini ölümünden üç gün önce atan oyuncu, "Bizi izlemeye devam edin" notu ile yeni dizisinden bahsetmişti.

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Haruma Miura hayatını kaybetti
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