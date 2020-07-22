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depar attı kızlar trafiği karıştırdı! Galatasaraylı futbolcunun çapkınlık gecesi

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı , önceki gece Boğaz’da bir tekne partisine katıldı. Çıkışta Kuruçeşme’de sevgilisi ile el ele yürüyen Donk, gazetecileri görünce kaçmaya başladı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 22.7.2020 12:04 Son Güncelleme: 22.7.2020 12:07 ABONE OL
Ryan Donk depar attı kızlar trafiği karıştırdı! Galatasaraylı futbolcunun çapkınlık gecesi

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu , önceki gece Kuruçeşme'de çapkınlık yaparken görüntülendi.

Ryan Donk depar attı kızlar trafiği karıştırdı! Galatasaraylı futbolcunun çapkınlık gecesi

Boğaz'da düzenlenen özel bir tekne partisine katılan evli ve çocuklu futbolcu, iki kız arkadaşıyla oradan ayrıldı.

Ryan Donk depar attı kızlar trafiği karıştırdı! Galatasaraylı futbolcunun çapkınlık gecesi

Kızlardan biriyle el ele aracına doğru yürüyen Donk, gazetecileri karşısında görünce depar attı.

Ryan Donk depar attı kızlar trafiği karıştırdı! Galatasaraylı futbolcunun çapkınlık gecesi

Kızları bırakıp koşmaya başlayan Donk, soluğu Arnavutköy'de aldı.

Ryan Donk depar attı kızlar trafiği karıştırdı! Galatasaraylı futbolcunun çapkınlık gecesi

Şaşkına dönen iki kadın ise, Range Rover marka lüks araçlarını yolun ortasında bıraktı. Trafiğin 80 metre tıkanmasına neden olan ikili, bir itfaiye aracının geçmesine engel oldu.

Ryan Donk depar attı kızlar trafiği karıştırdı! Galatasaraylı futbolcunun çapkınlık gecesi

Panik yaşayan kadınlar sonunda bagaj açık şekilde yollarına devam etti. Görevlilerin uyarıları ile araçlarını kenara çeken ve bagajı kapatan ikili, soluğu Donk'un bulunduğu Levent'teki özel bir rezidansta aldı.

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Ryan Donk depar attı kızlar trafiği karıştırdı! Galatasaraylı futbolcunun çapkınlık gecesi
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