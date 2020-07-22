SON DAKİKA: MasterChef yarışmacısı Çağla Levent "Babamı dikerek gömdüler" dedi, gözyaşları sel oldu! İşte MasterChef Çağla Levent'in hayat hikayesi...

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACISI ÇAĞLA LEVENT KİMDİR?

Çağla Levent, 31 yaşında. Ev hanımı olan Çağla Levent, yemek yapmakta iddialı ve elinin lezzetine çok güvendiğini söyledi. Üzüldüğünde, sevindiğinde, mutlu olduğununda en çok sevdiğinin yemek yapmak olduğunu da belirtti. Bunun da kendini motive ettiği söyledi. 13 yaşında bir kızı, 11 yaşında bir oğlu var. Ayrıca üç kedisi olduğunu söyleyen Çağla Levent, Ankara'da yaşıyor. Meze yaparak geçimini sağlıyor. Bunu da online, sosyal medya üzerinden yaptığını açıkladı.

Anne ve babası, beş yaşında iken ayrılmış ve bu yüzden kardeşlerini kendisinin büyütmek zorunda kaldığını söyledi. O süreçte yemek yapmayı öğrendiğini ve sonrasında yemek yapmayı sevdiğini belirtti.

16 yaşında evlendiğini söyleyen Çağla Levent, babasının öldürüldüğünü ve tam 16 sene sonra öldüğü gün MasterChef'te olduğunu belirtti. Babasını öldüğü zaman lise birincisi ve kros takımı kaptanı olduğunu, fakat onun ölümünü kaldıramadığı için lise sonda okulu bıraktığını açıkladı. Daha sonrasında evlendiğini, çocukları olduğunu ama evliliği yürümediği için boşandığını ve hayatta tek başına durmak zorunda kaldığını söyledi.