SON DAKİKA HABERİ - Barış Murat Yağcı denize tişörtle girdi! Soluğu Çeşme tatilinde alan Survivor yarışmacısından şok hareket!

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HABERİ - denize tişörtle girdi! Soluğu Çeşme tatilinde alan yarışmacısından şok hareket!

Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve yapımcılığını üstlendiği 'da şampiyonluğu kıl payı kaçıran oyuncu , Çeşme tatilinde objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu program sonrası büyük bir hayran kitlesi edinirken öte yandan soluğu tatilde alan Barış Murat Yağcı'nın denize tişörtle giriyor olması "Survivor psikolojisinden kurtulamadı" yorumlarına neden oldu. İşte Survivor finaline kalarak şampiyonluğu kıl payı kaçıran yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın objektiflere yansıyan görüntüleri…

Giriş Tarihi: 22.7.2020 16:52 Son Güncelleme: 22.7.2020 16:52 ABONE OL
Son dakika: Soluğu Çeşme tatilinde alan Survivor yarışmacısından şok hareket! Barış Murat Yağcı denize tişörtle girdi!

haberler… 'da finale kalan ve yarışma boyunca duruşu ile birçok izleyenin gönlünde taht kuran Dominik macerası sonrası soluğu Çeşme tatilinde aldı. Çeşme'de arkadaş grubu ile vakit geçiren oyuncu hayranları ile fotoğraf çekilirken öte yandan denize tişörtüyle giriyor olması dikkat çekti. Bu görüntüler sonrası "Survivor psikolojisinden kurtulamadı" yorumlarına maruz kalan Barış Murat Yağcı tüm bakışları üzerine topladı. İşte son dakika görüntüleri…

SURVİVOR BARIŞ TİŞÖRTLE DENİZE GİRDİ! "ADA PSİKOLOJİSİNDEN KURTULAMADI"

Tv8 ekranlarında bu senenin ilgiyle takip edilen yarışması bilindiği üzere sona erdi. Yarışmanın finalinde Cemal Can ile mücadele eden Barış Murat Yağcı, şampiyonluğu kıl payı kaçırsa da büyük bir hayran kitlesinin sahibi oldu. Dominik macerası ardından soluğu Çeşme'de alan ünlü oyuncu objektiflere yansıdı…

Son dakika: Soluğu Çeşme tatilinde alan Survivor yarışmacısından şok hareket! Barış Murat Yağcı denize tişörtle girdi!

SURVİVOR BARIŞ HAYRANLARI İLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ!

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'da bu sezona damga vuran isimlerden olan , Çeşme'de tatil yapıyor…

Survivor finalistlerinden olan Yağcı önceki gün Çeşme'de yer alan bir Beach'te tüm bakışları üzerine topladı.

Son dakika: Soluğu Çeşme tatilinde alan Survivor yarışmacısından şok hareket! Barış Murat Yağcı denize tişörtle girdi!

Arkadaş grubu ile keyifli zaman geçirdiği gözlerden kaçmayan , yarışma sonrası büyük hayran kitlesine sahip olurken aynı zamanda hayranları ile tatilde de fotoğraf çekilirken görüntülendi.

29 Yaşındaki oyuncu kendisine denizde selam veren hayranları ile sohbet etti ve bol bol selfie çekti.

Son dakika: Soluğu Çeşme tatilinde alan Survivor yarışmacısından şok hareket! Barış Murat Yağcı denize tişörtle girdi!

DENİZE TİŞÖRTLE GİRDİ

Öte yandan denize giren 2020 sezonu yarışmacısının üstündeki tişörtü çıkartmıyor oluşu da gözlerden kaçmadı. Objektiflere tişörtle denize girdiği yansıyan bu hareketi sonrası "Survivor psikolojisinden kurtulamadı" yorumlarına maruz kaldı.

Son dakika: Soluğu Çeşme tatilinde alan Survivor yarışmacısından şok hareket! Barış Murat Yağcı denize tişörtle girdi!
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SON DAKİKA HABERİ - Barış Murat Yağcı denize tişörtle girdi! Soluğu Çeşme tatilinde alan Survivor yarışmacısından şok hareket!
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