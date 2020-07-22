SON DAKİKA HABERİ - Barış Murat Yağcı denize tişörtle girdi! Soluğu Çeşme tatilinde alan Survivor yarışmacısından şok hareket!

Son dakika haberler… Survivor'da finale kalan ve yarışma boyunca duruşu ile birçok izleyenin gönlünde taht kuran Barış Murat Yağcı Dominik macerası sonrası soluğu Çeşme tatilinde aldı. Çeşme'de arkadaş grubu ile vakit geçiren oyuncu hayranları ile fotoğraf çekilirken öte yandan denize tişörtüyle giriyor olması dikkat çekti. Bu görüntüler sonrası "Survivor psikolojisinden kurtulamadı" yorumlarına maruz kalan Barış Murat Yağcı tüm bakışları üzerine topladı. İşte son dakika görüntüleri…
Tv8 ekranlarında bu senenin ilgiyle takip edilen yarışması bilindiği üzere sona erdi. Yarışmanın finalinde Cemal Can ile mücadele eden Barış Murat Yağcı, şampiyonluğu kıl payı kaçırsa da büyük bir hayran kitlesinin sahibi oldu. Dominik macerası ardından soluğu Çeşme'de alan ünlü oyuncu objektiflere yansıdı…
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'da bu sezona damga vuran isimlerden olan Barış Murat Yağcı, Çeşme'de tatil yapıyor…
Survivor finalistlerinden olan Yağcı önceki gün Çeşme'de yer alan bir Beach'te tüm bakışları üzerine topladı.
Arkadaş grubu ile keyifli zaman geçirdiği gözlerden kaçmayan Barış Murat Yağcı, yarışma sonrası büyük hayran kitlesine sahip olurken aynı zamanda hayranları ile tatilde de fotoğraf çekilirken görüntülendi.
29 Yaşındaki oyuncu kendisine denizde selam veren hayranları ile sohbet etti ve bol bol selfie çekti.
DENİZE TİŞÖRTLE GİRDİ
Öte yandan denize giren Survivor 2020 sezonu yarışmacısının üstündeki tişörtü çıkartmıyor oluşu da gözlerden kaçmadı. Objektiflere tişörtle denize girdiği yansıyan Barış Murat Yağcı bu hareketi sonrası "Survivor psikolojisinden kurtulamadı" yorumlarına maruz kaldı.