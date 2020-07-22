SON DAKİKA HABERİ - Barış Murat Yağcı denize tişörtle girdi! Soluğu Çeşme tatilinde alan Survivor yarışmacısından şok hareket!

Son dakika haberler… Survivor'da finale kalan ve yarışma boyunca duruşu ile birçok izleyenin gönlünde taht kuran Barış Murat Yağcı Dominik macerası sonrası soluğu Çeşme tatilinde aldı. Çeşme'de arkadaş grubu ile vakit geçiren oyuncu hayranları ile fotoğraf çekilirken öte yandan denize tişörtüyle giriyor olması dikkat çekti. Bu görüntüler sonrası "Survivor psikolojisinden kurtulamadı" yorumlarına maruz kalan Barış Murat Yağcı tüm bakışları üzerine topladı. İşte son dakika görüntüleri…

SURVİVOR BARIŞ TİŞÖRTLE DENİZE GİRDİ! "ADA PSİKOLOJİSİNDEN KURTULAMADI"

Tv8 ekranlarında bu senenin ilgiyle takip edilen yarışması bilindiği üzere sona erdi. Yarışmanın finalinde Cemal Can ile mücadele eden Barış Murat Yağcı, şampiyonluğu kıl payı kaçırsa da büyük bir hayran kitlesinin sahibi oldu. Dominik macerası ardından soluğu Çeşme'de alan ünlü oyuncu objektiflere yansıdı…