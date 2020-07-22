SON DAKİKA - Murat Övüç, Pınar Gültekin ile ilgili söylediklerinin ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı!

Son dakika haberleri...Kadın cinayetlerine gelen tepkiler çığ gibi büyürken özellikle Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Gültekin ile ilgili paylaşım yapan Murat Övüç'e tepkiler gelmeye devam ediyor. Yaptığı yorumlar ile herkesi çileden çıkaran Murat Övüç, kendisine yöneltilen mikrofana "Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar." demesi sosyal medyada gündem oldu.
Pınar Gültekin cinayetinin ardından yaptığı yorumlar ile sosyal medyada prostesto edilmeye devam eden Murat Övüç'ün paylaşımı gündem oldu. Kendisine tepkiler çığ gibi büyürken işte Murat Övüç'ten Pınar Gültekin ile ilgili son dakika açıklamaları...
27 yaşındaki Pınar Gültekinvahşice katledildi. Bu yürek yakan haberin ardından sosyal medya ayağa kalktı, devlet büyüklerinden yardım istendi. Herkes üzüntüsünü bir şekilde dile getirdi. Üzüntüsünü paylaşanların dışında, çirkin ve kadına şiddeti meşrulaştıracak tarzda yorum yapanlar da vardı. Bunlardan biri de sosyal medya fenomeni Murat Övüç'tü.
Murat Övüç, kendisine yöneltilen mikrofona yaptığı açıklama ile herkesi çileden çıkardı. İşte o açıklama:
Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…
Bunca kadın cinayeti yaşanırken, her gün bir hayat ışığı söndürülürken söylenen bu sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Twitter'da açılan bir etiketle, Murat Övüçprotesto edilmeye başlandı.