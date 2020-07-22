SON DAKİKA - Murat Övüç, Pınar Gültekin ile ilgili söylediklerinin ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı!

Son dakika haberleri...Kadın cinayetlerine gelen tepkiler çığ gibi büyürken özellikle Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Gültekin ile ilgili paylaşım yapan Murat Övüç'e tepkiler gelmeye devam ediyor. Yaptığı yorumlar ile herkesi çileden çıkaran Murat Övüç, kendisine yöneltilen mikrofana "Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar." demesi sosyal medyada gündem oldu.

MURAT ÖVÜÇ PROTESTE EDİLMEYE BAŞLANDI!

Pınar Gültekin cinayetinin ardından yaptığı yorumlar ile sosyal medyada prostesto edilmeye devam eden Murat Övüç'ün paylaşımı gündem oldu. Kendisine tepkiler çığ gibi büyürken işte Murat Övüç'ten Pınar Gültekin ile ilgili son dakika açıklamaları...