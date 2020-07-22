Haberler Günaydın Haberleri SON DAKİKA - Murat Övüç, Pınar Gültekin ile ilgili söylediklerinin ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı!

- , ile ilgili söylediklerinin ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı!

haberler...Türkiye'nin gündemine oturan ile ilgili paylaşım yapan , sosyal medyanın gündemine oturdu. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Murat Övüç'e tepkiler çığ gibi büyürken söyledikleri ile bir skandala imza attı. Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin için Murat Övüç, "Ama kadınlar da kendilerini bir adım geri çekecek, ağızlarını tutacak" ifadelerini kullanınca sosyal medyada olay oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22.7.2020 14:12 Son Güncelleme: 22.7.2020 14:14 ABONE OL
Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! Murat Övüç'e tepkiler çığ gibi büyüyor! Pınar Gültekin paylaşımı...

haberleri...Kadın cinayetlerine gelen tepkiler çığ gibi büyürken özellikle Türkiye'nin gündemine oturan ile ilgili paylaşım yapan 'e tepkiler gelmeye devam ediyor. Yaptığı yorumlar ile herkesi çileden çıkaran Murat Övüç, kendisine yöneltilen mikrofana "Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar." demesi sosyal medyada gündem oldu.

MURAT ÖVÜÇ PROTESTE EDİLMEYE BAŞLANDI!

Pınar Gültekin cinayetinin ardından yaptığı yorumlar ile sosyal medyada prostesto edilmeye devam eden Murat Övüç'ün paylaşımı gündem oldu. Kendisine tepkiler çığ gibi büyürken işte Murat Övüç'ten Pınar Gültekin ile ilgili son dakika açıklamaları...

Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! Murat Övüç'e tepkiler çığ gibi büyüyor! Pınar Gültekin paylaşımı...

27 yaşındaki Pınar Gültekinvahşice katledildi. Bu yürek yakan haberin ardından sosyal medya ayağa kalktı, devlet büyüklerinden yardım istendi. Herkes üzüntüsünü bir şekilde dile getirdi. Üzüntüsünü paylaşanların dışında, çirkin ve kadına şiddeti meşrulaştıracak tarzda yorum yapanlar da vardı. Bunlardan biri de sosyal medya fenomeni 'tü.

Murat Övüç, kendisine yöneltilen mikrofona yaptığı açıklama ile herkesi çileden çıkardı. İşte o açıklama:

Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…
Bunca kadın cinayeti yaşanırken, her gün bir hayat ışığı söndürülürken söylenen bu sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Twitter'da açılan bir etiketle, Murat Övüçprotesto edilmeye başlandı.

Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! Murat Övüç'e tepkiler çığ gibi büyüyor! Pınar Gültekin paylaşımı...
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SON DAKİKA - Murat Övüç, Pınar Gültekin ile ilgili söylediklerinin ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı!
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