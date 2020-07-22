Tuba Büyüküstün paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum...

Tuba Büyüküstün sosyal medya paylaşımı ile kime gönderme yaptı? Umut Evirgen ile yaşadığı 3 yıllık ilişkiye nokta koyan Tuba Büyüksün paylaşımıyla kafaları karıştırdı.
Tuba Büyüküstün okuduğu bir kitap ile paylaşımda bulundu.
Fotoğrafın altına kitaptan şu satırları yazdı:
"Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum. Yataktan kalkınca ne yaptığını, kahvaltıda ne yediğini merak ediyorum. Belki serin geldiği için üstüne bir kazak almışsındır. Belki bazen beni düşünüyorsundur. Oysa sen hep aklımdasın. Garip değil mi?"
Tuba Büyüküstün merak uyandıran paylaşımı ile "Yeni bir aşka yelken mi açtı?" sorusunu akıllara getirdi.