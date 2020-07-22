Haberler Günaydın Haberleri Tuba Büyüküstün paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum...

paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum...

paylaşımı ile kime gönderme yaptı? ile yaşadığı 3 yıllık ilişkiye nokta koyan Tuba Büyüksün paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Tuba Büyüküstün okuduğu bir kitaptan yazdığı "Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum. Yataktan kalkınca ne yaptığını, kahvaltıda ne yediğini merak ediyorum..." satırları ile "Yeni bir aşka yelken mi açtı?" dedirtti. İşte Tuba Büyüküstün'ün merak uyandıran paylaşımı...

Giriş Tarihi: 22.7.2020 11:38 Son Güncelleme: 22.7.2020 11:53 ABONE OL
Tuba Büyüküstün paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum...

paylaşımı ile kime gönderme yaptı? ile yaşadığı 3 yıllık ilişkiye nokta koyan Tuba Büyüksün paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

Tuba Büyüküstün paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum...

okuduğu bir kitap ile paylaşımda bulundu.

Fotoğrafın altına kitaptan şu satırları yazdı:

"Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum. Yataktan kalkınca ne yaptığını, kahvaltıda ne yediğini merak ediyorum. Belki serin geldiği için üstüne bir kazak almışsındır. Belki bazen beni düşünüyorsundur. Oysa sen hep aklımdasın. Garip değil mi?"

Tuba Büyüküstün paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum...

merak uyandıran paylaşımı ile "Yeni bir aşka yelken mi açtı?" sorusunu akıllara getirdi.

Tuba Büyüküstün paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Tuba Büyüküstün paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA