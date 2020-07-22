Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 23 Temmuz 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Temmuz 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 23 Temmuz 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Güneş Aslan Burcundayken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: İnsanı ateş değil, gurur yakar! Venüs - Plüton etkileşimi; Film ve dizi arenasında kendine büyük bir yer edinmiş olan Netflix'te yer alan projelerin gerçek hayatla fazlasıyla örtüşmesi dikkatleri üzerine çekebilir. Ayrıca uluslararası siber saldırıların da devam ettiğini duyacağız.

Koç: Rutin hayatında karar verirken daha esnek davranabilirsin. İş hayatından sıyrılıp özel hayatına ve aktivitelerine zaman ayırabilirsin. Çocukları olan bir Koç burcuysan ince eleyip sık dokuman gerekebilir.

Boğa: Mesleki alanın ile ilgili olarak farklı tecrübeler edinmek isteyebilirsin. Tatil planın için farklı bir bölgeyi tercih edebilirsin. İnsanlardan uzak kalmanın sana iyi geleceğini düşünüyorsun

İkizler: Evli bir İkizler burcuysan detaylara olan ilgin artabilir bu durumun eşini zorlayabilir. Alışverişe çıkmayı düşünüyorsun. Evde eksik olan şeyleri tespit edebilirsin.

Yengeç: Uzun vadeli planladığın projelerini bugün hayata geçirebilirsin. Yaptığın brikim bu konuda sana epey bir fayda sağlıyor. Hayallerinin gerçekleşmesi seni mutlu ediyor.

Aslan: İlişkisi olan bir Aslan burcuysan karşı taraftan birtakım beklentilerin olabilir. Bu konuda sabırlı olmalısın. Hafta başında sağladığın disiplinini korumaya özen gösteriyorsun.

Başak: Arkadaş çevrende liderlik vasıflarını konuşturabilirsin. Verdiğin karaların sorgulanmasını istemiyorsun. Geçmişte aranızda problem yaşadığın bir akraban ile karşılaşabilirsin.