Haberler Günaydın Haberleri 88 yaşındaki iş adamı Kemal Gülman 30 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa yakalanmıştı... Kemal Gülman'ın eşi Feryal Gülman: 7 yıldır zinayı ispat edebilmek için...

88 yaşındaki 30 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa yakalanmıştı... Kemal Gülman'ın eşi : 7 yıldır zinayı ispat edebilmek için...

88 yaşındaki ünlü , 'la boşanma davalarını yürüten avukatlardan ile dudak dudağa görüntülenmişti. Birlikte tatile çıkan Kemal Gülman ile kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli'nin aşk haberini GÜNAYDIN yazarı köşesinden duyurmuştu. Kemal Gülman'ın magazin gündemine damga vuran aşk olayını hala eşi olan Feryal Gülman yine Bülent Cankurt'a yorumladı. Feryal Gülman "Ben 7 yıl önce yüzünden eşime boşanma davası açtım. Halen evli olduğumuz için şu an verdiği görüntü zinanın ta kendisi. Bunların daha kötülerine aynı evi paylaşırken de tanık oldum." dedi.

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 23.7.2020 10:18 Son Güncelleme: 23.7.2020 10:39 ABONE OL
88 yaşındaki iş adamı Kemal Gülman 30 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa yakalanmıştı... Kemal Gülman'ın eşi Feryal Gülman: 7 yıldır zinayı ispat edebilmek için...

88 yaşındaki ünlü , 'la boşanma davalarını yürüten avukatlardan 'ye gönlünü kaptırmış ve önceki gün kendisinden 58 yaş küçük sevgilisiyle bir yatta öpüşürken görüntülenmişti.

88 yaşındaki iş adamı Kemal Gülman 30 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa yakalanmıştı... Kemal Gülman'ın eşi Feryal Gülman: 7 yıldır zinayı ispat edebilmek için...

GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı haber olay oldu. Bu arada tatilini Viento Alaçatı Hotel'de geçirdiğini öğrendiğim 'la Beach of Momo'da karşılaşınca haberi sordum.

88 yaşındaki iş adamı Kemal Gülman 30 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa yakalanmıştı... Kemal Gülman'ın eşi Feryal Gülman: 7 yıldır zinayı ispat edebilmek için...

şunları söyledi: "Bu beraberliği, daha önce Eskişehir'de de görüntülendikleri için biliyordum. Ama bu şekilde görmek gerçekten çok kötü. Ben 7 yıl önce yüzünden eşime boşanma davası açtım.

88 yaşındaki iş adamı Kemal Gülman 30 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa yakalanmıştı... Kemal Gülman'ın eşi Feryal Gülman: 7 yıldır zinayı ispat edebilmek için...

Ancak 7 yıldır zinayı ispat edebilmek için mahkemelerde şahitlerimi dahi dinletmekte zorlanıyorum. Halen evli olduğumuz için şu an verdiği görüntü zinanın ta kendisi. Bunların daha kötülerine aynı evi paylaşırken de tanık oldum.

88 yaşındaki iş adamı Kemal Gülman 30 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa yakalanmıştı... Kemal Gülman'ın eşi Feryal Gülman: 7 yıldır zinayı ispat edebilmek için...

'OĞLUMU DERİNDEN YARALADI'

21 yıllık bir beraberliği 17 yaşında bir evladınız varken bitirmeye karar vermek kolay değil. Davranışlarının kontrol dışı olduğu ve toplum ahlakına uyumsuzluğu bir yana, 24 yaşındaki oğlumu derinden yaraladığını belirtmeliyim."

88 yaşındaki iş adamı Kemal Gülman 30 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa yakalanmıştı... Kemal Gülman'ın eşi Feryal Gülman: 7 yıldır zinayı ispat edebilmek için...

Feryal Hanım, "Avukatlarım konuyla ilgili basın açıklaması yapacak" diye ekledi.

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88 yaşındaki iş adamı Kemal Gülman 30 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa yakalanmıştı... Kemal Gülman'ın eşi Feryal Gülman: 7 yıldır zinayı ispat edebilmek için...
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