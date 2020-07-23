Efsane yarışma ‘Şans Kapıyı Çalınca’ 28 Temmuz’da atv’de

Türktelevizyonlarının efsane yarışma programı 'Şans Kapıyı Çalınca', 28 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de atv'de başlıyor! NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, 90'lı yılların efsane yarışması, oyuncu Ferit Aktuğ'un sunumuyla izleyiciyle buluşacak. Yarışmacıların birbirinden renkli oyunlara evlerinde bir hafta hazırlandıktan sonra 'Kader Anı' denilen yarışma sahnesinde performanslarını sergileyeceği program, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Aile dayanışması ve motivasyonun önemli olduğu yarışmanın büyük ödülü ise 50 bin lira.