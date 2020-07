Kazlıçeşme’ye yeni kültür sanat merkezi

Kazlıçeşme'de 7 milyar liralık maliyetle hayata geçen Büyükyalı projesinin bölgedeki tek kültür sanat mekanı olan Fişekhane, kapılarını 'Kozayı Örmek' sergisiyle açtı. Contemporary Istanbul Vakfı'nın sanat, kültür ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştireceği mekânı Cocoon'da açılan sergi, Art On İstanbul Sanat Galerisi iş birliğiyle hazırlandı. 16 sanatçı tarafından yapılan 50 eserin sanatseverlerle buluştuğu sergi, 21 Eylül'e kadar açık kalacak. Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, 18 bin metrekareye kurgulanan Fişekhane'nin çok güzel tasarlandığını ve Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünde bir sergiyi, Eylül'de sanatseverlerle buluşturacakları bilgisini verdi. Büyükyalı Projesi'ni gerçekleştiren Akyön GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık ise şöyle konuştu: "Kültür-sanata çok önem veriyoruz. 8 kat daha fazla maliyetle burayı yenilemeyi ve tarihi dokuyu korumayı tercih ettik. Yaz boyunca özellikle açık hava mekanımızı değerlendirmek istiyoruz."yıl 15-21 Ekim tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecek olan 6. Balkan Panorama Film Festivali'nde yarışacak filmler belirlendi. 14 Balkan ülkesinden başvuruları kabul eden festival, yoğun ilgiyle karşılandı. 95 yabancı uzun metraj, 453 yabancı kısa metraj, 21 yerli uzun metraj ve 122 yerli kısa metraj film olmak üzere toplamda 691 filmin başvurusu alındı. Sarı Şemsiye Ödülü için dört dalda yarışacak yerli filmler şöyle: 'Aydede', 'Kapan', 'Kızım Gibi Kokuyorsun', 'Locman', 'Soluk'.İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar kapsamında, iki ülke arasındaki uzun metraj ortak yapım projelerini desteklemeyi amaçlayan Almanya- Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu başvuruları başladı. 2011'den bu yana bu fon tarafından Türkiye-Almanya ortak yapımı filmlere 873 bin 500 Euro destek sağlandı. Destek alan projelerden 'Bir Nefes Daha', 'Zuhal', 'Ela ile Hilmi ve Ali', 'Kar ve Ayı' ve 'Whitewash'un çekimleri tamamlandı. Fonun son başvuru tarihi 15 Eylül Salı.Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali kapsamındaki ilk konser, Efes Antik Kenti Odeon'da gerçekleştirildi. Avrupa ve Osmanlı saraylarında icra edilen eserlerin yer aldığı konserde İzmir Barok Orkestrası'na soprano Linet Şaol, kontrtenor Tolga Siner, bas Burak Bilgili ve perküsyon sanatçısı Bariton Hüseyin Tuncel eşlik etti. 26 Temmuz'da The Funtime of the Opera Konseri, 28 Temmuz'da 7 Tenor Gala Konseri gerçekleştirilecek.