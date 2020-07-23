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"MasterChef 2020" programında jüri üyesi olan 'nın acı gün!

"MasterChef 2020" programında jüri üyesi olan 'nın babası , hayatını kaybetti. Mehmet Yalçınkaya, bir süredir 'da tedavi gören babası Seyfettin Yalçınkaya’nın, ölüm haberini hesabından "Babamı, arkadaşımı, büyük çınarımı kaybettim. Dua istiyorum hepinizden" mesajıyla duyurdu.

Giriş Tarihi: 23.7.2020 15:51 Son Güncelleme: 23.7.2020 15:52 ABONE OL
MasterChef Türkiye 2020 programında jüri üyesi olan şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı gün!

Bir süredir Bolu'da tedavi gören "Masterchef Türkiye" programının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya, hayatını kaybetti.

"BÜYÜK ÇINARIMI KAYBETTİM"

Ünlü şef acı haberi sosyal medya hesabından "Babamı, arkadaşımı, büyük çınarımı kaybettim. Dua istiyorum hepinizden" mesajıyla duyurdu.

MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞ YAPILMASINI RİCA ETTİ

Seyfettin Yalçınkaya'nın cenazesi Bolu'da Yenigüney Cami'nden yarın öğle namazına müteakip kaldırılacak. Mehmet Yalçınkaya, babasının cenazesi için çelenk gönderilmesi yerine Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunulmasını rica etti.

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"MasterChef Türkiye 2020" programında jüri üyesi olan şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı gün!
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