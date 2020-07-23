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- , hakkında flaş açıklamalarda bulundu! 'ın yanında...

Survivor 2020 final yapmasına rağmen yarışmacılar hakkında her geçen gün gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Hayranları son gelişmeler hakkında araştırmalar yaparken bu sefer de , hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Bir programda sunucunun sorularını yanıtlayan , yaşadığı çoğu şeyi tüm detayları ile anlattı. Survivor finalinde ise 'ın yanında kendisinin olması gerektiğine inandığını söylemesi şoke etkisi yarattı. İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 23.7.2020 14:30 Son Güncelleme: 23.7.2020 14:30 ABONE OL
SON DAKİKA - Survivor Ardahan, Survivor Barış hakkında flaş açıklamalarda bulundu! Cemal Can'ın yanında ben oturmalıydım...

haberleri... Survivor yarışmacıları, yarışmadan sonra teker teker açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak , katıldığı bir programda sunucunun sorduğu soruları yanıtladı. Survivor finalinde 'ın yanında kendisinin olması gerektiğine inandığını söylerken aynı zamanda "Tam bir Survivor oldum" açıklamalarında bulundu. İşte Survivor 'ın Murat Yağcı hakkındaki açıklamaları...

SURVİVOR FİNALİNDE CEMAL CAN'IN YANINDA BEN OTURMALIYDIM...

Survivor Ardahan, "Sorgu Odası " programına katıldı ve Ertem Şener'in sorularını yanıtladı. Jelibon olayını, corona virüsü ilk duyduğundaki tepkisini, Nisa ve Yasin arasındaki gerginliğe ve diğer detaylara dair açıklamalarda bulunurken en çok hakkında söyledikleri şaşırttı.

İşte Survivor Ardahan'dan son dakika açıklamalar...

SON DAKİKA - Survivor Ardahan, Survivor Barış hakkında flaş açıklamalarda bulundu! Cemal Can'ın yanında ben oturmalıydım...

, "Sorgu Odası" programının sunucusu Ertem Şener'in sorularını yanıtladı. Survivor'da geçirdiği zamana dair samimi açıklamalarda bulunan jelibon olayını, koronavirüs pandemisini ilk duyduklarında yaşadıklarını, Nisa-Yasin gerginliğindeki tarafını ve Fatih Terim'in selamını aldığında hissettiklerini bütün içtenliğiyle anlattı.

Ardahan'ın Survivor finalinde 'ın yanında kendisinin olması gerektiğine inandığını söylemesi ise izleyicilerde şaşkınlık yarattı. Yarışmadan erken elendiğini ifade ederek üzüntüsünü dile getiren Ardahan; "Survivor boyunca izleyiciler ya da arkadaşlarım ne der diye hareket etmedim. Neyi doğru bildiysem onu yaptım" dedi.

SON DAKİKA - Survivor Ardahan, Survivor Barış hakkında flaş açıklamalarda bulundu! Cemal Can'ın yanında ben oturmalıydım...

'TAM BİR SURVİVOR OLDUM'

Arkasında hikaye bırakan insanlarının hayatta önemli yerlere geldiğini söyleyen Ardahan; "Dibine kadar Survivor oldum. Verdiklerim, aldıklarım, öğrendiklerim ve öğrettiklerimle tam bir Survivor oldum" diye konuştu.

Ertem Şener'in "sen mi daha iyi Survivor'sun yoksa Barış mı?" sorusuna ilk başta temkinli bir şekilde cevap vermeye çalışan Ardahan bombayı sonda patlattı. Ardahan; "Bana göre ben daha Survivor'dım. 'ın yanında ben otursaydım hak ederdim. Barış oraya kadar geldiyse hak etmiş demektir. Ona bir şey diyemem ama ben de hak etmiş olurdum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA - Survivor Ardahan, Survivor Barış hakkında flaş açıklamalarda bulundu! Cemal Can'ın yanında ben oturmalıydım...

İLGİNÇ TUVALET DETAYI

Şener'in 'Barış eleştirilemez mi' sorusuna "Eleştirmesen olmaz. Onu tanımayan insanlar eleştirilemez kıvamına getirdi. Barış bana ben Barış'a alınmadık. Ona hitap eden kitle hep dar baktı" dedi.

Ardahan kız arkadaşın var mı sorusuna ise "Lafı uzatıyorum olmadığını söyleyim... Boştayım. Beni hak eden biri olsun. İYi ki gittiğimde sevgilim yoktu kafayı yerdim" dedi.

Ardahan 'tuvaletini yaparken kimse görüyor mu' sorusuna ise "Gören oluyor tabii. Bir bakıyorum ordan biri geçiyor. Ama alıştık. Bir ara oturuyorum çalılıkların arasında bir baktım Barış var ama umursamıyorsun."

KAYNAK: MYNET

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SON DAKİKA - Survivor Ardahan, Survivor Barış hakkında flaş açıklamalarda bulundu! Cemal Can'ın yanında...
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