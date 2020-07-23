SON DAKİKA - Survivor Ardahan, Survivor Barış hakkında flaş açıklamalarda bulundu! Cemal Can'ın yanında...

Son dakika haberleri... Survivor yarışmacıları, yarışmadan sonra teker teker açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak Survivor Ardahan, katıldığı bir programda sunucunun sorduğu soruları yanıtladı. Survivor finalinde Cemal Can'ın yanında kendisinin olması gerektiğine inandığını söylerken aynı zamanda "Tam bir Survivor oldum" açıklamalarında bulundu. İşte Survivor Ardahan Uzkanbaş'ın Survivor Barış Murat Yağcı hakkındaki açıklamaları...
Survivor Ardahan, "Sorgu Odası " programına katıldı ve Ertem Şener'in sorularını yanıtladı. Jelibon olayını, corona virüsü ilk duyduğundaki tepkisini, Nisa ve Yasin arasındaki gerginliğe ve diğer detaylara dair açıklamalarda bulunurken en çok Barış Murat Yağcı hakkında söyledikleri şaşırttı.
İşte Survivor Ardahan'dan son dakika açıklamalar...
Survivor Ardahan, "Sorgu Odası" programının sunucusu Ertem Şener'in sorularını yanıtladı. Survivor'da geçirdiği zamana dair samimi açıklamalarda bulunan Ardahan Uzkanbaş jelibon olayını, koronavirüs pandemisini ilk duyduklarında yaşadıklarını, Nisa-Yasin gerginliğindeki tarafını ve Fatih Terim'in selamını aldığında hissettiklerini bütün içtenliğiyle anlattı.
Ardahan'ın Survivor finalinde Cemal Can'ın yanında kendisinin olması gerektiğine inandığını söylemesi ise izleyicilerde şaşkınlık yarattı. Yarışmadan erken elendiğini ifade ederek üzüntüsünü dile getiren Ardahan; "Survivor boyunca izleyiciler ya da arkadaşlarım ne der diye hareket etmedim. Neyi doğru bildiysem onu yaptım" dedi.
'TAM BİR SURVİVOR OLDUM'
Arkasında hikaye bırakan insanlarının hayatta önemli yerlere geldiğini söyleyen Ardahan; "Dibine kadar Survivor oldum. Verdiklerim, aldıklarım, öğrendiklerim ve öğrettiklerimle tam bir Survivor oldum" diye konuştu.
Ertem Şener'in "sen mi daha iyi Survivor'sun yoksa Barış mı?" sorusuna ilk başta temkinli bir şekilde cevap vermeye çalışan Ardahan bombayı sonda patlattı. Ardahan; "Bana göre ben daha Survivor'dım. Cemal Can'ın yanında ben otursaydım hak ederdim. Barış oraya kadar geldiyse hak etmiş demektir. Ona bir şey diyemem ama ben de hak etmiş olurdum" ifadelerini kullandı.
İLGİNÇ TUVALET DETAYI
Şener'in 'Barış eleştirilemez mi' sorusuna "Eleştirmesen olmaz. Onu tanımayan insanlar eleştirilemez kıvamına getirdi. Barış bana ben Barış'a alınmadık. Ona hitap eden kitle hep dar baktı" dedi.
Ardahan kız arkadaşın var mı sorusuna ise "Lafı uzatıyorum olmadığını söyleyim... Boştayım. Beni hak eden biri olsun. İYi ki gittiğimde sevgilim yoktu kafayı yerdim" dedi.
Ardahan 'tuvaletini yaparken kimse görüyor mu' sorusuna ise "Gören oluyor tabii. Bir bakıyorum ordan biri geçiyor. Ama alıştık. Bir ara oturuyorum çalılıkların arasında bir baktım Barış var ama umursamıyorsun."
KAYNAK: MYNET