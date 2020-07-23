Tarihin yerinde yeller esiyor

CHP'li Bodrum Belediye'sinin özensiz tutumu, gözde tatil beldesine gidenleri çileden çıkarmaya devam ediyor. Bu kez de tatilcilerin uğrak yeri olan, manzaranın panoramik görülebileceği nadir yerlerden tarihi yel değirmenleri tepesinin bakımsızlığı herkesi şaşkına çeviriyor. Belediyenin görmezden geldiği bölge aylardır temizlenmiyor, her yer cam şişe kırıklarıyla dolu. Bu kırıklar, sürekli yaralanmalara da neden oluyor. Bodrum halkı ve turistler, "Bu kadar da olmaz, belediye artık burayla ilgilensin" diyerek isyan ediyor.