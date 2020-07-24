Cem Yılmaz yeni projesinde Ozan Güven'e rol verecek mi?

Deniz Bulutsuz'u darp etmekle suçlandıktan sonra Ozan Güven'e karşı başlatılan boykutu yazmıştım. Reklamlarında rol aldığı banka, oyuncunun yer aldığı afişleri kaldırdı. Bir grup senarist, Ozan'ın yer aldığı projelere senaryo yazmayacaklarını söylediler. Bazı yapımcılar da boykotçu senaristlere destek veriyor.
Peki, her projesinde Ozan'ı oynatan Cem Yılmaz yakın arkadaşıyla ilgili nasıl bir tavır alacak? Ozan'la ilgili sosyal medyadan "Kadına şiddet meselesinin 'tarafı' olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir.
Arkadaşım üzerinden 'Sen de bir şey söyle' isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur" diyen Cem Yılmaz, arkadaşını yeni film ve dizilerinde oynatacak mı?
Yılmaz, Ozan'a rol verip yeni bir ambargoyu göze alır mı? Bekleyip göreceğiz.
Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesi ile 13.5 yıl hapis cezası ile yargılanıyor.