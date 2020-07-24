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yeni projesinde 'e rol verecek mi?

Sevgilisi 'u darp ettiği iddiaları sonrası 'e karşı boykot başlatılmıştı. Reklam yüzü olduğu banka, oyuncunun yer aldığı afişleri kaldırmış, bir grup senarist, Ozan Güven'in yer aldığı projelere senaryo yazmayacaklarını söylemişti. Bazı yapımcılar da Ozan Güven'i boykot eden senaristlere destek vermişti. GÜNAYDIN yazarı bugünkü köşesinde yeni projelerinde Ozan Güven'e rol verecek mi? diye sordu. İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı...

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 24.7.2020 10:17 Son Güncelleme: 24.7.2020 10:42 ABONE OL
Cem Yılmaz yeni projesinde Ozan Güven'e rol verecek mi?

'u darp etmekle suçlandıktan sonra 'e karşı başlatılan boykutu yazmıştım. Reklamlarında rol aldığı banka, oyuncunun yer aldığı afişleri kaldırdı. Bir grup senarist, Ozan'ın yer aldığı projelere senaryo yazmayacaklarını söylediler. Bazı yapımcılar da boykotçu senaristlere destek veriyor.

Cem Yılmaz yeni projesinde Ozan Güven'e rol verecek mi?

Peki, her projesinde Ozan'ı oynatan yakın arkadaşıyla ilgili nasıl bir tavır alacak? Ozan'la ilgili sosyal medyadan "Kadına şiddet meselesinin 'tarafı' olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir.

Cem Yılmaz yeni projesinde Ozan Güven'e rol verecek mi?

Arkadaşım üzerinden 'Sen de bir şey söyle' isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur" diyen , arkadaşını yeni film ve dizilerinde oynatacak mı?

Cem Yılmaz yeni projesinde Ozan Güven'e rol verecek mi?

Yılmaz, Ozan'a rol verip yeni bir ambargoyu göze alır mı? Bekleyip göreceğiz.

Cem Yılmaz yeni projesinde Ozan Güven'e rol verecek mi?

sevgilisi 'u darp ettiği gerekçesi ile 13.5 yıl hapis cezası ile yargılanıyor.

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Cem Yılmaz yeni projesinde Ozan Güven'e rol verecek mi?
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